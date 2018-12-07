«Чижик» поедет по Наставников до Ириновского в декабре

Рабочее движение по части трамвайного маршрута №64 от станции метро «Ладожская» по проспекту Косыгина и далее по проспекту Наставников до Ириновского проспекта предполагается запустить в декабре. Пробный рейс концессионного трамвая «Чижик» запланирован на текущую неделю.

Как сообщает 7 декабря «Транспортная концессионная компания», реконструкция проспекта Наставников на отрезке между проспектами Косыгина и Ириновским вышла на финишную прямую: смонтирована и испытана новая контактная сеть для трамвая «Чижик», завершается проверка и наладка полностью автоматической системы организации и управления движением, ведется пуско-наладка систем информирования. Протяженность участка составляет почти 2 км, на нем установлены и подключены светофорные объекты, в финальной стадии находится монтаж и подключение «умных» остановок.

С весны 2018 года генподрядчик ООО «ЛСР-Строй» переложил почти 3 км подземных коммуникаций, устроил новое дорожное полотно, смонтировал более 3 км трамвайных путей, обустроил 16 тысяч квадратных метров газона, расставил фонари и опоры контактной сети. Кроме того, подготовлены и обкатаны 6 новых трамваев «Чижик».