В Кремле назвали «глупостью» запрет концертов

Представители власти «очень внимательно» следят за тем, как развивается ситуация с запретами выступлений различных исполнителей в российских городах.

«Это такая среда, и там надо уметь работать. Надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось это в то, что, когда кто-то случайно ее не понимает или она ему не нравится, это заканчивается запретами концертов — это глупость», – цитирует 7 декабря первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко «Дождь».

Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заверил, что власть «очень внимательно» следит за ситуацией с отменой концертов. Ранее источник, близкий к Кремлю, рассказал, что там «намерены прекратить этот идиотизм».

Негативная реакция Кремля на отмену концертов российских рэперов стала очевидной после задержания Дмитрия Кузнецова, больше известного как Хаски. Музыканта задержали в Краснодаре после того, как он из-за отключения полицией электричества в клубе решил выступить на чьей-то машине. Тогда главный редактор RT Маргарита Симоньян сдала пароли и явки, написав в своем телеграм-канале, что арест Хаски отменили из-за вмешательства «двух-трёх человек из АП».

Несмотря на это, первое заседание "круглого стола" в Думе в связи с отменой концертов российских музыкантов закончилось https://calendar.fontanka.ru/articles/7469/ скандалом.

Напомним, что ранее в Новосибирске, Перми, Саратове, Волгограде, Иванове, Ярославле, Вологде и других городах были сорваны выступления популярных исполнителей, среди которых Элджей, Хаски, IC3PEAK и «Френдзона». В четверг стало известно об отмене концерта рэпера GONE.Fludd в Петрозаводске.