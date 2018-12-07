Флаг СКА совершит кругосветное путешествие на лодке Федора Конюхова
Флаг хоккейного клуба СКА отправился в кругосветное путешествие. Как сообщает пресс-служба армейской команды 7 декабря, путешественник Федор Конюхов взял его с собой в плаванье на весельной лодке, поход начался накануне.
Длина маршрута составляет 5500 морских миль — от Новой Зеландии к мысу Горн (Южная Америка). Маршрут разбит на три этапа по 120 дней пути каждый, а общая протяженность плаванья составит 27 тысяч километров.
Отмечается, что за всю историю переходов на весельных лодках через океаны никому не удалось пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн на весельной лодке.
Южный океан — условное название вод трёх океанов: Тихого, Атлантического и Индийского, окружающих Антарктиду и выделяемых как «пятый океан», не имеющий, однако, чётко очерченной островами и континентами северной границы. За путешествием Конюхова и флага СКА можно наблюдать по этой ссылке.
Справка:
Фёдор Конюхов — один из самых известных российских путешественников. Совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантический океан, причем один раз на весельной лодке. Первый россиянин, побывавший на всех Семи вершинах, а также на Южном и Северном полюсах.