Флаг СКА совершит кругосветное путешествие на лодке Федора Конюхова

Флаг хоккейного клуба СКА отправился в кругосветное путешествие. Как сообщает пресс-служба армейской команды 7 декабря, путешественник Федор Конюхов взял его с собой в плаванье на весельной лодке, поход начался накануне.

Длина маршрута составляет 5500 морских миль — от Новой Зеландии к мысу Горн (Южная Америка). Маршрут разбит на три этапа по 120 дней пути каждый, а общая протяженность плаванья составит 27 тысяч километров.

Отмечается, что за всю историю переходов на весельных лодках через океаны никому не удалось пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн на весельной лодке.

Южный океан — условное название вод трёх океанов: Тихого, Атлантического и Индийского, окружающих Антарктиду и выделяемых как «пятый океан», не имеющий, однако, чётко очерченной островами и континентами северной границы. За путешествием Конюхова и флага СКА можно наблюдать по этой ссылке.