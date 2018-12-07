«Замыкая круг»: В ЗакСе Ленобласти спели в честь принятия бюджета. Чиновникам аккомпанировал симфонический оркестр
Правительство Ленинградской области эффектно отметило принятие бюджета на 2019-2021 годы, который оказался настолько удачным, что чиновники запели.
Как 7 декабря пишет 47news, на заседании областного Законодательного собрания журналисты с изумлением увидели симфонический оркестр. Музыканты заиграли мелодию песни Криса Кельми «Замыкая круг», а сотрудники комитета по финансам во главе с областным вице-губернатором Романом Марковым хором подхватили слова.
Таким экстравагантным образом финансисты отметили принятие бюджета на 2019 – 2021 годы. На кадрах видеозаписи видно, как им подпевает губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
«Удалось выйти на очень хороший бюджет», – отметил Роман Марков после исполнения.
Песня «Замыкая круг» родилась еще во времена СССР. Музыку написал Крис Кельми, а слова – Маргарита Пушкина. В 1987 году песню записали в исполнении известных советских рок- и поп-музыкантов.
Справка:
Согласно планам, доходы областного бюджета на 2019 год составят 120,6 млрд рублей, в 2020 году — 125,3 млрд рублей, в 2021 году — 130,4 млрд рублей. Расходы 2019 года — 127,1 млрд рублей, в 2020 году — 130,7 млрд рублей, и 2021 год — 132,3 млрд рублей. Дефицит останется на безопасном для региона уровне и составит 5,8% от собственных доходов в 2019 году и снизится до 1,6% в 2021 году (согласно Бюджетному кодексу РФ, он не должен превышать 15% от собственных доходов).