«Замыкая круг»: В ЗакСе Ленобласти спели в честь принятия бюджета. Чиновникам аккомпанировал симфонический оркестр

Правительство Ленинградской области эффектно отметило принятие бюджета на 2019-2021 годы, который оказался настолько удачным, что чиновники запели.

Как 7 декабря пишет 47news, на заседании областного Законодательного собрания журналисты с изумлением увидели симфонический оркестр. Музыканты заиграли мелодию песни Криса Кельми «Замыкая круг», а сотрудники комитета по финансам во главе с областным вице-губернатором Романом Марковым хором подхватили слова.

Таким экстравагантным образом финансисты отметили принятие бюджета на 2019 – 2021 годы. На кадрах видеозаписи видно, как им подпевает губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Удалось выйти на очень хороший бюджет», – отметил Роман Марков после исполнения.

Песня «Замыкая круг» родилась еще во времена СССР. Музыку написал Крис Кельми, а слова – Маргарита Пушкина. В 1987 году песню записали в исполнении известных советских рок- и поп-музыкантов.