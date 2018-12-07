Приговор по первому делу экс-чиновника Минкульта Пирумова отправлен на пересмотр. Генпрокуратура назвала наказание слишком мягким

Приговор по первому уголовному делу экс-министра культуры Григория Пирумова отправил на пересмотр Верховный суд РФ. На заседании 7 декабря ВС согласился с кассационным представлением Генпрокуратуры РФ, назвавшей приговор слишком мягким. Также высшая инстанция рассмотрела апелляционную жалобу адвокатов бывшего чиновника на его ограничение в сроках ознакомления с материалами дела, но не озвучила решение по этому вопросу.

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на РАПСИ, теперь Мосгорсуд в новом составе должен повторно пересмотреть решение Дорогомиловского суда столицы от 9 октября 2017 года, причем только в отношении Пирумова.

Свою просьбу отменить приговор Генпрокуратура мотивировала тем, что суд, по ее мнению, не учел статус фигуранта, совершавшего мошенничество. Надзорный орган назвал несопоставимыми размер хищения и наказание.

«При назначении наказания не была учтена общественная опасность в деятельности Пирумова. Подчеркну, что было похищено более 100 миллионов рублей», — сказал прокурор.

Упрекнул он и Минкульт, у которого в деле — статус потерпевшего.

«У меня позиция потерпевшего вызывает только умиление. Такое ощущение, что они даже рады тому, что у них похитили, даже на работу назад взять его хотят», — сказал представитель ГП.

Напомним, в октябре 2017 года Пирумов получил полтора года колонии за хищение более 100 млн рублей при реставрации культурных объектов (Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, Изборской крепости и драмтеатра в Пскове). Его освободили из-под стражи, учтя время ареста. Позднее апелляционная инстанция ужесточила наказание, добавив миллион штрафа и лишив Пирумова госнаграды. Помимо него в деле фигурировали начальник имущественного департамента Минкульта Борис Мазо, руководитель компании «Роспан» Никита Колесников и другие.

Сейчас Пирумов и Колесников находятся под стражей по второму делу о мошенничестве. Им вменяют хищение не менее 450 млн рублей при заключении контракта о строительстве фондохранилища Эрмитажа.