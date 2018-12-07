Мадагаскар отозвал признание независимости Косова

Министерство иностранных дел Мадагаскара решило отозвать признание независимости самопровозглашенного Косово. Об этом сообщает МИД Сербии 7 декабря.

«МИД Республики Сербия получил ноту от МИД Республики Мадагаскар, в которой отзывает признание так называемой республики Косово. Нота была направлена 5 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.

Мадагаскар стал двенадцатым государством, переменившим свою позицию касательно статуса независимости Косово. Только в минувшем ноябре признание Косово отозвали Соломоновы Острова, Гренада и Коморские Острова. Изначально Косово не признавали такие страны, как Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса рассказал, что желание косоваров обзавестись собственными вооруженными силами помешает самопровозглашенной балканской республике присоединиться к блоку НАТО.