Мадагаскар отозвал признание независимости Косова
Министерство иностранных дел Мадагаскара решило отозвать признание независимости самопровозглашенного Косово. Об этом сообщает МИД Сербии 7 декабря.
«МИД Республики Сербия получил ноту от МИД Республики Мадагаскар, в которой отзывает признание так называемой республики Косово. Нота была направлена 5 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.
Мадагаскар стал двенадцатым государством, переменившим свою позицию касательно статуса независимости Косово. Только в минувшем ноябре признание Косово отозвали Соломоновы Острова, Гренада и Коморские Острова. Изначально Косово не признавали такие страны, как Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие.
Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса рассказал, что желание косоваров обзавестись собственными вооруженными силами помешает самопровозглашенной балканской республике присоединиться к блоку НАТО.
Справка:
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов и армии Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других стран.