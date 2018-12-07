«Наш храм — пока это музей». Митрополит Варсонофий освятил придел святой Екатерины

Нехватку места, которой в Смольном объяснили необходимость передачи РПЦ придела святой Екатерины в Исаакиевском соборе, опровергли «Фонтанке» сами священнослужители — места в соборе много, очередей из верующих нет. Зато в этой части музея находился склад реставраторов, который батюшки сочли неуместным. Сотрудники музея считают происходящее началом процесса передачи собора РПЦ.

7 декабря в Исаакиевском соборе прошло освящение северного придела святой Екатерины, службу возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Специально ради церемонии демонтировали часть реставрационных лесов. Освященный придел — один из трех храмов собора. В южном приделе Александра Невского уже идут ежедневные богослужения. В расположенном посередине главном приделе преподобного Исаакия Далматского находится алтарь. Богослужения в этой части проходят только по большим праздникам. В обычное время туда нет входа ни верующим, ни тем более туристам — только священникам и матушкам.

В конце октября стало известно, что северный придел, который в настоящее время – часть музея, тоже могут передать церкви для богослужений. Вице-губернатор Владимир Кириллов объяснил грядущую передачу церкви якобы поступившим обращением настоятеля храма, который пожаловался на нехватку места для верующих. Удивительно, но эту версию «Фонтанке» в соборе опровергли и музейщики, и священнослужители.

«Какая нехватка — вы же видите, сколько места!» – подтвердил один из батюшек наблюдения корреспондента «Фонтанки», предположив, что сотрудники СМИ, которые распространили эту информацию, просто сами никогда не были в Исаакии.

Он объяснил, что освящение придела на самом деле приурочено к церковному празднику — дню святой великомученицы Екатерины. На богослужении в честь освящения придела всем тезкам святой раздавали цветы. После окончания церемонии присутствовавшие принялись активно друг друга поздравлять и отправились угощаться в южный придел. «Без провокаций обошлось? – спросил высокий мужчина у батюшки. – Ну слава богу...»

Что повод для праздника, как оказалось, двойной, подсказал местный священнослужитель — архиерей не вел службу в северном приделе Исаакия с 1928 года, 90 лет. Освящение — это первая молитва в помещении, объяснил отец. Она проводится один раз, но повторяется, если храм был «поруган».

На столь важной службе, не считая представителей церкви, присутствовали от силы 200 человек, часть из них — сотрудники музея. Интересно, что в случае передачи придела места для молящихся больше не станет. Как объяснил местный батюшка, согласно канонам, одновременно службы в двух приделах не проводят, всегда в каком-то одном. А площадь северного и южного храмов — одинаковая.

На вопрос, зачем тогда настоятель собора обратился в Смольный с просьбой о передаче, один из служителей пояснил, что приделу Екатерины просто хотят вернуть церковную функцию. В нем до последних пор был склад — в Исаакии сейчас продолжаются реставрационные работы, и специалисты хранили там необходимые для своей деятельности вещи. Некоторое время там же находилась скульптура голубя из-под купола Исаакия. Но придел – это святыня, и здесь не должно быть ничего постороннего, высказал уверенность собеседник. Впрочем, он согласился, что даже святыни нужно иногда реставрировать.

В ходе освящения митрополит Варсонофий произнес перед прихожанами речь, в которой снова коснулся вопроса передачи Исаакия РПЦ: «В нашем храме, нашем соборе, пока это музей, но тем не менее мы совершаем здесь божественные литургии, мы здесь с вами молимся и просим, чтобы Господь дал то время, когда будем с вами здесь уже по православному чину все совершать, как полагается. И как обещает нам руководство музея, эти службы все больше и больше будут совершаться в храме».

Директор музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров, который присутствовал на освящении, комментировать «Фонтанке» фразу владыки про «пока музей» отказался, пояснив, что «не может и не будет этого делать». «Я от него (митрополита) никаких предложений о том, чтобы здесь не было музея, не слышал», – добавил Мудров.

Напомним, ранее Варсонофий неоднократно выступал за передачу Исаакиевского собора церкви. Правда, до сих пор его желание не сбылось. Владыка еще летом прошлого года предрекал, что это «случится в ближайшее время».

Мудров также подчеркнул, что на сегодняшний день придел не передан в пользование РПЦ. «У меня нет таких сведений. Для меня будет ясно, когда наш учредитель, или председатель комитета по культуре, или более высокая власть скажет: «Юрий Витальевич, вот, готовьтесь, коллектив готовьте». И то — если в письменном виде, в соответствии с законом. Сегодня мы ничего не передавали. Сюда будут ходить туристы и экскурсанты, как обычно», – добавил Мудров.

«Коль скоро было решение о том, что собор действующий, значит, мы не имеем права это решение дезавуировать. Раз такое решение было принято, значит, ведется церковная служба. Я-то считаю, что у нас совершенно конструктивные и правильные отношения с Русской православной церковью. Мы уважаем то, что они несут, и, как видите, они уважают нашу работу, которую делают, прежде всего, реставраторы, экскурсоводы. Я не вижу никакого противостояния и не понимаю, почему такое не просто беспокойство, а иногда перерастающее в какое-то истерическое состояние», – сообщил Мудров.

С версией о нехватке места для верующих директор музея не согласился. «В малых приделах места мало. Но по большим праздникам службы идут в центральном приделе. Я бы не ставил так вопрос о том, что не хватает места. Собор большой, места хватает. А то, что здесь будет служба вестись, ну что ж… это церковное, строилось для церковных нужд, строился храм, поэтому я считаю, что это вполне логично и возможно, чтобы служба велась в этом приделе. Ограничения, как всегда, бывают — никто не ходит в алтарь — и в действующем, и в недействующем храме не положено ходить в алтарь. Надо все-таки уважать — себя уважаешь, надо уважать остальных», – высказал свою позицию Юрий Мудров.

Впрочем, сотрудники Исаакиевского собора после известия о грядущей передаче придела заволновались, рассказывает один из них не под запись. В коллективе утвердилось мнение, что это начало процесса передачи всего здания в пользование РПЦ.

Ранее в приделе святой Екатерины проходили художественные выставки, открывались экспозиции, проводились занятия с гидами-переводчиками и с малоподвижными посетителями музея. По словам музейных работников, теперь выставки переедут — в ризницу Спаса на Крови. «Уже были наши выставки в Академии художеств, в Этнографическом музее, хотя наши говорили — лучше бы здесь, в соборе сделали, – рассказал работник музея. – Все это неправильно. Захватническая была какая-то акция. Они, конечно, готовились к этому. А мы расслабились».

Работники музея вспоминают, что «церковный коллектив» Исаакиевского собора почти полностью сменился в 2014 году, после того как Священный синод назначил Варсонофия главой петербургской митрополии. В собор пришел нынешний настоятель Алексий Исаев. «Он привел в собор свою команду. А с теми, кого уволили, мы 20 лет были душа в душу», – говорит один из работников музея, добавляя, что с этих пор «штат» батюшек в Исаакии сильно расширился.

Напомним, что в январе 2017 года Георгий Полтавченко, на тот момент занимавший пост губернатора Петербурга, заявил, что вопрос о передаче собора в пользование РПЦ решен. Известие вызвало бурное общественное недовольство. Горожане с синими лентами окружали собор живыми кольцами, выходили на акции протеста на Марсово поле, стояли в одиночных пикетах и собирали десятки тысяч подписей за то, чтобы собор остался музеем.

Новости о принципиальном согласии Смольного на передачу придела вновь всколыхнули общественность, но в публичное поле протест пока почти не вылился. Неделю назад около 40 активистов провели флешмоб «очередь в музей». Комитет по культуре получил от петербуржцев полторы сотни обращений. Десять депутатов городского парламента обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой отменить распоряжение комитета имущественных отношений от декабря 2016 года. В документе было предписано определить возможность изъятия собора из оперативного управления музея. В октябрьском ответе депутатам вице-губернатор, глава КИО Михаил Мокрецов назвал этот пункт потерявшим актуальность.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»