Происшествия
«Порше», протаранивший автобус на Дворцовой набережной, принадлежит Наталье Тюльпановой. Водитель торопился по семейным делам
Влетевший в экскурсионный автобус на Дворцовой набережной Porsche Macan принадлежит семье покойного сенатора Вадима Тюльпанова. Автомобиль в мае 2018 года перешёл из собственности дочери Миланы к матери Наталье Анатольевне. Эту информацию «Фонтанке» днем 7 декабря подтвердила Милана Тюльпанова.
По её словам, в момент ДТП машиной управлял водитель. Он ехал по делам, порученным семьей. Мужчину 35 лет с травмами средней тяжести увезли в больницу.
За автомобилем числится более 30 нарушений правил дорожного движения. Более двадцати из них приходили на имя Миланы Тюльпановой. Она владела «Порше» с 2016 года. В мае 2018 года иномарка перешла к ее матери, Наталье Анатольевне. За это время накопился десяток административок.
Авария у 20-го дома на Дворцовой набережной произошла накануне вечером. В лобовом столкновении «Порше» и туристического автобуса пострадали два человека (водитель легковушки и пассажир автобуса). ДТП запечатлел видеорегистратор. На кадрах видно, как «Порше Макана» выскакивает на встречную полосу на участке, где это запрещено, перед самым автобусом.
Справка:
Петроградский суд в данный момент ведет бракоразводный процесс Миланы Тюльпановой и экс-футболиста «Зенита» Александра Кержакова. Передача автомобиля от дочери к матери состоялась в то время, когда процесс уже был запущен.
Во время процесса адвокаты Кержакова рассказывали в суде, что в конце сентября загородный дом спортсмена во Всеволожском районе штурмовали три женщины. По утверждению защитников, Милана Тюльпанова, ее мать Наталья и бывшая жена экс-зенитовца Екатерина Сафронова перелезли через забор. В воздухе чувствовался сильный запах алкоголя. На место вызывали полицию. Ночной налет, по словам юристов, состоялся вскоре после того, как Милана прошла два курса реабилитации в наркологической клинике.
Бракоразводный процесс известной пары происходит скандально. Сторонам не удалось разойтись мирно: они бросают друг другу множество упреков.