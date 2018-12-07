«Порше», протаранивший автобус на Дворцовой набережной, принадлежит Наталье Тюльпановой. Водитель торопился по семейным делам

Влетевший в экскурсионный автобус на Дворцовой набережной Porsche Macan принадлежит семье покойного сенатора Вадима Тюльпанова. Автомобиль в мае 2018 года перешёл из собственности дочери Миланы к матери Наталье Анатольевне. Эту информацию «Фонтанке» днем 7 декабря подтвердила Милана Тюльпанова.

По её словам, в момент ДТП машиной управлял водитель. Он ехал по делам, порученным семьей. Мужчину 35 лет с травмами средней тяжести увезли в больницу.

За автомобилем числится более 30 нарушений правил дорожного движения. Более двадцати из них приходили на имя Миланы Тюльпановой. Она владела «Порше» с 2016 года. В мае 2018 года иномарка перешла к ее матери, Наталье Анатольевне. За это время накопился десяток административок.

Авария у 20-го дома на Дворцовой набережной произошла накануне вечером. В лобовом столкновении «Порше» и туристического автобуса пострадали два человека (водитель легковушки и пассажир автобуса). ДТП запечатлел видеорегистратор. На кадрах видно, как «Порше Макана» выскакивает на встречную полосу на участке, где это запрещено, перед самым автобусом.