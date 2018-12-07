Aston Martin переведёт старые автомобили на электричество, чтобы избежать запретов

Aston Martin в следующем году запускает программу Heritage EV, в рамках которой предлагает своим клиентам переделать их классические винтажные автомобили в электрические и таким образом избежать грядущего запрета на въезд автомобилей с ДВС (двигателем внутреннего сгорания) в европейские города, пишет The Verge.

И хотя многие сочли это «святотатством», Aston Martin считает, что важнее для верных поклонников марки иметь возможность и дальше пользоваться своим классическим спортивным «Астон Мартином» даже после того, как большинство городов в погоне за чистотой воздуха полностью избавятся от бензина и солярки.

Основой для переделки «классики» на электротягу станут компоненты, использованные компанией для разработки своего электрокара Rapid E. Его обещают запустить в производство в конце следующего года, но уже сейчас известно, что у него будет 65-киловаттная батарея, позволяющая проехать на одном заряде более 300 километров, он будет разгоняться до сотни за 4 секунды и иметь максимальную скорость в 250 километров в час. Планируется, что электрический Rapid будет выпущен сверхограниченным тиражом – всего в полторы сотни экземпляров.

Было бы странно, если бы Aston Martin не использовал наработки Rapid E для будущих моделей. Конечно, они появятся, а пока славная британская компания собирается устанавливать все вышеперечисленное в свои классические «джеймсбондовские» спортивные купе. Причем программа переделки Heritage EV стартует одновременно с началом производства Aston Martin Rapid E.

О цене переделки бензинового Aston Martin в электрический не сообщается. Считается, что клиенты такой престижной марки обладают достаточным состоянием, чтобы не обращать внимание на такие мелочи.