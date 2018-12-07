Российские сенаторы придумали для россиян «налог» на смартфон

Законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI) предполагает специальный взнос с владельца гаджета в пользу государства. Он пойдёт на регистрацию устройства в центральной базе данных. Размер такой платы с физического лица не может превышать 100 рублей, цитирует ТАСС законопроект.

Соавтор документа сенатор Людмила Бокова сообщила, что инициатива призвана запретить мобильным операторам регистрировать в сети краденые устройства.

«В настоящее время уже подготовлен законопроект о введении системы контроля абонентских устройств по идентификаторам абонентских устройств, международное название – IMEI», – сказала член Совета Федерации от Саратовской области.

Законопроект вводит в законодательство термины: «абонентская станция (абонентское устройство)», «идентификатор абонентской станции», «база данных идентификаторов абонентских станций» и другие.

По словам Боковой, инициатива обяжет операторов связи подключать к сети только владельцев аппаратов с разрешенным идентификационным номером, а также приостанавливать доступ к сети связи для абонентов – владельцев аппаратов с неразрешенным IMEI. К неразрешенным будут отнесены устройства, которые не прошли соответствующую регистрацию или имеют одинаковые либо не присвоенные производителем аппарата номера, а также похищенные или утраченные телефоны, что даст возможность покупателям таких девайсов проверять устройство в момент покупки.

Сенаторы ссылаются на международный опыт. По словам Боковой, в 32 странах уже введена система контроля абонентских устройств по номеру IMEI, в том числе во Франции, Нидерландах, Великобритании, Бельгии, Дании, Финляндии, Германии, Венгрии, Италии, Швеции, Ирландии, Норвегии, США, Индии, ЮАР и других странах. Сколько пользователи смартфонов платят там за регистрацию в государственной системе, не сообщается.