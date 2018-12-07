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Общество
07.12.2018 14:18
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Суд в Кирове признал незаконным запрет на выезд за пределы России для Навального. Теперь он хочет добиться оплаты сгоревших билетов

Октябрьский районный суд Кирова частично удовлетворил иск оппозиционера Алексея Навального к Управлению Федеральной службы судебных приставов, признав незаконным запрет на выезд за пределы России. Об этом глава Фонда борьбы с коррупцией сообщил в своём блоге 6 декабря.

«Постановление о возбуждении исполнительного производства признать незаконным в части срока на добровольное исполнение требования. Постановление о временном ограничении выезда из Российской Федерации признать незаконным полностью», – написал он.

Также Навальный добавил, что он и его защитники собираются подать гражданский иск, чтобы вернуть деньги за сгоревшие билеты.

13 ноября оппозиционера не пустили на рейс до Франкфурта, откуда тот собирался добраться до Страсбурга, на заседание по своему делу. Позднее выяснилось, что причиной запрета на выезд стал исполнительный лист от 9 ноября, в соответствии с которым Навальный задолжал 2,2 миллиона рублей по делу «Кировлеса». Политик назвал запрет на выезд незаконным, так как его об этом заранее не предупредили. В тот же день он выплатил вышеуказанную сумму, чем автоматически открыл себе путь за пределы РФ. 14 ноября оппозиционер смог улететь в Страсбург.

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