Депутаты предложили к лету придумать ПДД для электросамокатов. Пока в Москве

Депутаты задумались о правилах для владельцев электросамокатов. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил к лету урегулировать пользование электротранспортом на столичных дорогах, сообщает 7 декабря агентство городских новостей «Москва».

Чиновник отметил, что на московских улицах становится все больше мобильного электротранспорта, электросамокаты уже появляются в потоке автомобилей на дорогах или в метро. Их владельцев все еще относят к пешеходам, но, по мнению депутата, пора «всерьез задуматься о правилах пользования такими устройствами».

«Будем обсуждать это с экспертами, представителями ГАИ, Минтранса, депутатского корпуса Москвы, организациями проката самокатов и самокатным сообществом. Задача – к летнему сезону прийти к решениям, которые будут прописаны в правилах и законе о безопасности дорожного движения», – сказал Васильев.

Помимо этого возможно введение новых дорожных знаков для электротранспорта – этот вопрос тоже необходимо обсудить, считает депутат.

«Правила можно и нужно дополнять новыми понятиями, знаками и разметкой, так как городской транспорт начинает меняться. Прежде всего эти изменения затрагивают Москву. Здесь в систему городского транспорта включены велосипеды и электросамокаты. Если принимаемые изменения на данный момент коснулись пока только велосипедов – для них создается понятие зоны и вводятся ограничения по скорости, то для самокатов и прочих средств передвижения правила еще предстоит обсудить», – пояснил он.

Напомним, что 5 декабря правительство РФ опубликовало постановление об изменениях в ПДД, касающихся велосипедистов. В том числе, они вводят понятие «Велосипедная зона». Скорость в таких зонах будет ограничиваться 20 км/ч, а велосипедисты – иметь преимущество в движении. Для них также вводятся специальные знаки и разметка.