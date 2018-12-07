Националисты призвали Порошенко запретить российский бизнес на Украине

Ультраправая украинская организация «Национальный корпус» провела митинг в Киеве с требованием запретить бизнес с российскими корнями. После чего передала письмо со своими предложениями по этому поводу Петру Порошенко.

«Ситуация с российским бизнесом во время войны – это полный абсурд», – заявили члены «Национального корпуса» 7 декабря на акции протеста на площади Независимости в Киеве.

По их мнению, предприятия с российскими корнями, которые работают на территории Украины, якобы являются агентурной сетью, финансирующей вооруженные силы РФ. Кроме того, они выступили против российских банков.

В администрации президента пообещали рассмотреть предложения демонстрантов.

У участников акции протеста нашлись претензии и к Петру Порошенко. В частности, их не устраивает то, что глава государства ведёт бизнес в соседней стране (Липецкая кондитерская фабрика "Рошен". – Прим. ред).

Напомним, с подачи Петра Порошенко 26 ноября Верховная рада Украины ввела военное положение сроком на 30 дней в 10 пограничных с РФ областях Украины. Поводом стали события 25 ноября в Керченском проливе, где погранслужба ФСБ РФ задержала три украинских корабля, нарушивших границу РФ.