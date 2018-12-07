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Происшествия
07.12.2018 14:14
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У «магнетического» перехода на Савушкина одна легковушка приняла на капот другую

Пешеходные переходы на улице Савушкина, похоже, обладают таинственной магнетической силой, особенно переход на пересечении с Туристской улицей. За последние годы в него не раз влетали и даже падали вовнутрь, причём не только легковушки, но и грузовики.

Сегодня, 7 декабря, сам переход оказался невредим, машины остановились в нескольких метрах, зато в каком положении! Одна заскочила на капот другой. На место прибыла скорая помощь.

У «магнетического» переход на Савушкина одна легковушка приняла на капот другую

Повреждены металлическое ограждение и бетонные блоки. «Только на днях забор там отремонтировали, и вот опять», – констатирует Ирина в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Фонтанка» помнит аварии в этом месте как минимум с 2005 года: тогда «Хонда» упала в сам подземный переход. Целая серия таких ДТП была в 2013 году: ВМW Х5 тоже залетел вовнутрь, Toyota LC100 остановилась на краю, а грузовик завис над лестницей. Осенью 2014 года в переход пытались заехать сразу двое. В августе 2015 года, как и сегодня, досталось ограде и бетонным блокам.

Читатель «Фонтанки» Андрей

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