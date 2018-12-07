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07.12.2018 14:05
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В «Образцовых кварталах» легко быть красивыми

«Квартал с возможностями для красоты» - так можно назвать малоэтажный проект «Образцовые кварталы», который ООО «Терминал-Ресурс» реализует в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В преддверии Нового года рассказываем, какими ресурсами располагает индустрия красоты в этой локации.

В «Образцовых кварталах» легко быть красивыми

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Чеховский тезис о том, что в человеке должно быть прекрасно все, в наши дни приобрел множество дополнительных смыслов. Но на пути к совершенству встречается масса препятствий, начиная от банального отсутствия времени на длительные поездки в заветный СПА-комплекс или косметический салон и заканчивая отсутствием на рынке необходимой услуги. Покупая квартиру в «Образцовых кварталах», семьи получают не только комфортное жилье, но и оригинально благоустроенную территорию, возможности общения с дружелюбными соседями и хорошую транспортную доступность. Они также получают развитую инфраструктуру, не ограничивающуюся магазинами шаговой доступности, социальными объектами и рекреационными сооружениями.

Индустрия красоты в радиусе нескольких километров от нового жилого квартала достаточно развита. Доступ к эстетическим и оздоровительным процедурам обеспечен жителям двух введенных в эксплуатацию «Образцовых кварталов» и новоселам третьей очереди, по которой уже получено заключение о соответствии проекту, а также будущим жильцам «Образцового квартала 4», степень готовности которого составляет 85%, и даже потенциальным жильцам домов пятой очереди, строительство которой стартовало совсем недавно.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Новоселам на руку близость как Пушкина, где одних только салонов красоты насчитывается несколько десятков, так и отдельных объектов, расположенных на подъездах к городу и оказывающих разнообразные услуги по уходу за телом, лицом, волосами, а также по спортивному досугу.

Вот лишь несколько таких точек на карте: улицы Конюшенная, Оранжерейная, Школьная, Верейская в Пушкине, комплексы на Волхонском, Петербургском, Красносельском шоссе.

Жителям Царскосельских холмов, а «Образцовые кварталы» – часть проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах», доступно несколько десятков услуг в области косметологии, причем не только стандартных, но и подобранных в рамках индивидуальных программ ухода. Элюминирование (окрашивание и одновременно укрепление) волос, различные способы их укладки и выпрямления, тонирование и завивка, а также классические и фантазийные стрижки – вот неполный перечень процедур для волос. Для мужчин предлагаются такие услуги, как коррекция седины, оформление усов и бороды.

Всевозможные новинки в области ухода за ногтями – еще одна из сторон индустрии красоты в Пушкинском районе.

Для тех, кто в преддверии Нового года решился на радикальные изменения во внешности и на смену имиджа, в целом ряде салонов работают мастера перманентного макияжа и визажа.

Но самое большое разнообразие услуг, одно описание которых похоже на волшебную сказку, предлагают банные комплексы со СПА-процедурами. По соседству с «Образцовыми кварталами» располагается многоуровневый СПА-комплекс, где можно выбрать тип бани с учетом индивидуальных особенностей организма. Кому-то по душе хаммам – восточная баня с более щадящей температурой, чем в русской парной или финской сауне. Здесь, кстати, проводятся аюрведические процедуры для красоты и здоровья. А кому-то понравится мягкое распаривание в ароматической сауне. Уникальные предложения этого центра – снежный фонтан и ледяной водопад.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Банный комплекс на Красносельском шоссе – это сауна, бассейн и гидромассаж. По мнению знатоков, в этом центре можно на собственном опыте испытать оздоровительный эффект терм, которые были популярны в Древнем Риме.

Комплекс на Волхонском шоссе предлагает финскую сауну и русскую парную, а также джакузи и бассейн.

А визитная карточка комплекса на Школьной улице – многообразие массажных процедур в сочетании с возможностями разных видов физической нагрузки: йоги, пилатеса, калланетики, TRH-петель, оказывающих общеукрепляющее воздействие на организм.

Самое же приятное в том, что у индустрии красоты есть перспективы для развития в пределах территории застройки «На Царскосельских холмах». Весной рядом с «Образцовыми кварталами» начнется строительство бизнес-парка Garage, в котором вполне могут появиться и салоны красоты, либо другие подобные объекты.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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