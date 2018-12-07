Тарифы на воду для петербуржцев могут вырасти на 7% с середины 2019 года

Комитет по тарифам Смольного сформировал предложения по стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению. Для населения рост тарифа составит 7%, для промышленных потребителей – 8%.

Как сообщает 7 декабря аппарат вице-губернатора Игоря Албина, такие цифры озвучил на совещании в Смольном глава комитета Дмитрий Коптин. Само совещание было посвящено обоснованности тарифных решений в отношении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Анализ показал высокий уровень задолженности потребителей перед предприятием – 8,5 млрд руб. на 1 января 2018 г. Кроме того, комитет по тарифам не согласовал большую часть расходов Водоканала на электроэнергию, которые приводятся в обоснование тарифов. Инвестиционная программа предприятия сократилась на 16,8 млрд рублей (на 16,9%). Это означает, что остается большой потенциал оптимизации тарифной политики.

Провести независимый аудит тарифной сетки ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» летом поручил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. В августе контрольно-счетная палата сообщила, что в последние годы у предприятия постоянно росли дебиторская (за два года на 32,3 процента) и кредиторская (за два года на 8,9 процента) задолженности. С учетом длительности оборота последней аудиторы предположили, что у предприятия «имеются риски отвечать признакам банкротства». С июня 2018 года тарифы на водоснабжение и водоотведение для населения выросли на 7,5%, для предприятий — на 12%.

Ранее сообщалось, что предельный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Петербурге с 1 июля может достигнуть 4,5%. В среднем по России он составит 2,4%. Перед этим в январе они поднимутся на 1,7% в связи с увеличением НДС.