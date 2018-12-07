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Общество
07.12.2018 13:49
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Шесть журналистов за неделю. Украинские пограничники не пускают прессу из России

Сотрудникам еще трех российских изданий отказали во въезде на территорию Украины. Участие в международной конференции журналистов-расследователей пограничники не посчитали весомым доводом для пропуска в Киев.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 7 декабря были принудительно отправлены в Россию Елена Николаева (издание «Старая Русь»), Елена Владыкина («Мой район») и Юлия Никитина («Фонтанка.ру»).

Николаева и Владыкина прилетели в аэропорт «Борисполь» 6 декабря. Пограничники отказались поставить штамп о прохождении границы, заявив, что у россиянок недостаточно денег. На официальном сайте украинской «Прикордонной службы» указаны минимальные суммы финансового обеспечения – 5665 гривен, плюс 1113 гривен на каждый день пребывания (то есть чуть больше 16 тысяч рублей на сутки). Несмотря на то, что необходимая сумма у журналистов была, во въезде им отказали именно с мотивировкой о нехватке средств. Гарантийное письмо с указанием, что все расходы оплачивает приглашающая сторона, пограничники не сочли аргументом.

Маршрут корреспондента «Фонтанки» проходил через Минск, 6 декабря в аэропорту «Жуляны» погранслужба выдала официальный отказ – «не подтверждена цель визита». Официальное приглашение от организаторов конференции, бронь в отеле, ожидающий у выхода трансфер, обратный билет – всего этого оказалось недостаточно.

Справка:

5 декабря об отказе во въезде на Украину сообщила в своем Facebook Анастасия Дроздова, журналист-фрилансер, координатор проекта Muckrakers-Russia. В качестве причины девушке указали на финансовое обеспечение, при том что у нее также была при себе достаточная по украинским нормам сумма. С помощью юристов приглашающей стороны решение пограничников было обжаловано, разбирательство продолжалось сутки, но в итоге Дроздову также посадили в самолет.

Всеукраинская конференция журналистов-расследователей открылась в Киеве 7 декабря. Мероприятие ежегодное, организатором выступает национальный Институт развития региональной прессы (ИРРП) при содействии немецкого фонда IDEM и датско-шведской сети журналистов-расследователей SCOOP. В этот раз темой встречи стали возможности и риски в работе журналистов во время выборов. К участию были приглашены представители СМИ из Украины, Грузии, Белоруссии, Молдовы и России. Пройти границу не смогли только журналисты российских изданий.

В начале недели во въезде на Украину отказали главному редактору интернет-издания «Такие дела» Анастасии Лотаревой и корреспонденту «Дождя» Евгении Зобниной. «Не подтверждена цель визита», хотя ехала по приглашению от общественной организации. Два часа расспрашивали (очень вежливо) про Голодомор, украинских моряков и «Боинг», – написала Лотарева в Facebook. Аналогичное услышала и Евгения Зобнина.

5 декабря глава Государственной пограничной службы соседнего государства Петр Цигикал заявил, что с начала месяца количество граждан России, желающих посетить Украину, сократилось в три раза. Он также отметил, что несмотря на запрет на въезд мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, отказ получают и женщины, если не могут пройти контроль второй линии, то есть собеседование. 

26 ноября Верховная рада утвердила военное положение в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем. Инцидент в Керченском проливе, который привел к новому витку обострения отношений между Россией и Украиной, произошел 25 ноября. Тогда три корабля ВМС Украины, по данным ФСБ, вошли в территориальные воды РФ и не реагировали на предупреждения российской стороны. В итоге российские пограничники были вынуждены с применением огня задержать суда. Все украинские моряки решением суда арестованы, все они находятся в московских СИЗО. Власти Украины считают, что Россия проявила агрессию, Москва называет действия Киева провокацией.

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