Шесть журналистов за неделю. Украинские пограничники не пускают прессу из России

Сотрудникам еще трех российских изданий отказали во въезде на территорию Украины. Участие в международной конференции журналистов-расследователей пограничники не посчитали весомым доводом для пропуска в Киев.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 7 декабря были принудительно отправлены в Россию Елена Николаева (издание «Старая Русь»), Елена Владыкина («Мой район») и Юлия Никитина («Фонтанка.ру»).

Николаева и Владыкина прилетели в аэропорт «Борисполь» 6 декабря. Пограничники отказались поставить штамп о прохождении границы, заявив, что у россиянок недостаточно денег. На официальном сайте украинской «Прикордонной службы» указаны минимальные суммы финансового обеспечения – 5665 гривен, плюс 1113 гривен на каждый день пребывания (то есть чуть больше 16 тысяч рублей на сутки). Несмотря на то, что необходимая сумма у журналистов была, во въезде им отказали именно с мотивировкой о нехватке средств. Гарантийное письмо с указанием, что все расходы оплачивает приглашающая сторона, пограничники не сочли аргументом.

Маршрут корреспондента «Фонтанки» проходил через Минск, 6 декабря в аэропорту «Жуляны» погранслужба выдала официальный отказ – «не подтверждена цель визита». Официальное приглашение от организаторов конференции, бронь в отеле, ожидающий у выхода трансфер, обратный билет – всего этого оказалось недостаточно.