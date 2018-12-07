Пиаром Роскосмоса в мире займётся бывший помощник Рогозина, эксперт по работе с НАТО

Дмитрий Лоскутов, бывший помощник Дмитрия Рогозина в правительстве РФ, назначен гендиректором АО «Главкосмос».

Лоскутов юрист по образованию. До 2004 года занимался в Минюсте экспертизами нормативно-правовых актов, после чего работал в МИД по вопросам разоружения, международного военно-технического сотрудничества и защиты прав интеллектуальной собственности.

Шесть лет до 2012 года Лоскутов проработал в постпредстве РФ при НАТО. Курировал работу над проектами Совета Россия – НАТО в области управления воздушным движением, использования вертолетной техники и военно-транспортной авиации. В должности помощника вице-премьера Рогозина курировал международное экономическое и военно-техническое сотрудничество а также межведомственную работу по Приднестровью.

Международным сотрудничеством РФ по вопросам космоса Дмитрий Лоскутов занимается с 2018 года. Как сказано на сайте «Главкосмоса»: «...по всем вопросам, касающимся международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях».

Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин стал спецпредставителем Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Пост вице-премьера Рогозин потерял после обновления правительства в мае 2018 года. Тогда же Владимир Путин предложил ему возглавить Роскосмос.

За полгода работы на новом посту Дмитрий Рогозин запомнился заявлениями о планах России освоить Луну на фоне скандальных инцидентов с российской космической техникой. 11 октября потерпел аварию корабль «Союз-ФГ» с космонавтами, которые направлялись на МКС. До этого Роскосмос заподозрил американских астронавтов в том, что они просверлили отверстие в корабле «Союз МС-09».