Ассанж отказался покинуть посольство Эквадора даже после предложения президента страны

Основатель WikiLeaks отклонил предложение главы южноамериканской страны, в дипмиссии которой он укрывается с 2012 года.

«Предположение о том, что Ассанжу не стоит бояться преследования, раз смертная казнь как наказание для него исключена, очевидно, неверно», – так отказ покинуть посольство в комментарии The Telegraph мотивировал адвокат Ассанджа Бэрри Пол.

Президент Эквадора Ленин Морено ранее заявил, что Ассанж может спустя 6 лет выйти из посольства его страны в Лондоне. Лидер южноамериканской страны все еще ждет окончательного прояснения позиции Великобритании. В СМИ пишут, что Лондон, в свою очередь, может ждать гарантий от США о невынесении Ассанжу смертного приговора.

Сайт WikiLeaks был открыт в 2006 году. Он прославился публикацией расследований и секретных материалов о коррупции и злоупотреблениях в различных странах мира. Целью некоммерческой организации была объявлена «неотслеживаемая публикация и анализ документов, ставших доступными вследствие утечки информации». В 2010 году сайт опубликовал секретную информацию о действиях США в Ираке, а также о пытках в лагере для задержанных в Гуантанамо. Основатель WikiLeaks поселился на территории эквадорского посольства в Лондоне в 2012 году, когда он был объявлен в розыск по обвинению в изнасиловании. Дело было закрыто, но Ассанж не торопился покидать диппредставительство, опасаясь, что его все равно выдадут Швеции, а затем США, где ему грозит смертная казнь из-за публикации секретной информации, в том числе о деятельности военных США в Ираке. На его содержание эквадорцы потратили больше пяти миллионов долларов. У Ассанжа есть эквадорский паспорт.