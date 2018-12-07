Бывший глава фонда капремонта Дмитрий Локтаев назначен советником Александра Беглова

Дмитрий Локтаев стал советником врио губернатора Петербурга Александра Беглова на общественных началах. При этом он продолжит возглавлять Главный радиочастотный центр.

Выполняя функции советника главы города на общественных началах, он продолжит руководить ФГУП «Главный радиочастотный центр», где является врио гендиректора с февраля.

Дмитрий Локтаев родился в 1979 году, он является сыном банкира Сергея Локтаева, бывшего председателя правления банка «Александровский». Новый советник главы города окончил факультет менеджмента в Санкт-Петербургском политехническом университете. После этого работал финансовым директором издательства «Амфора», а также руководил ООО «Страховое общество «Помощь». В 2013 году назначен гендиректором НКО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». В июне 2015 года покинул эту должность, рассказав в интервью «Фонтанке», что «чувствовал себя в роли дикого мустанга, которого пытались объездить».

В декабре 2017 года Дмитрий Локтаев был назначен врио гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр», который находится в ведении Роскомнадзора.