Бизнес-трибуна
Мусорная монополия
С 1 января 2019 года наш город вступает в новую мусорную эру: сбором, транспортировкой, размещением и переработкой твердых бытовых отходов (ТБО) займется единый региональный оператор.
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Новоиспеченным мусорным монополистом стало государственное предприятие «Завод по механизированной переработке отходов-2». Типовые образцы рабочей документации уже разработаны, налаживается взаимодействие с управляющими компаниями, заключаются договора с бюджетными организациями. В ноябре прошел электронный аукцион по отбору транспортных компаний, которые будут заниматься перевозкой мусора.
Зампред Комитета по благоустройству Кирилл Пащенко считает, что у петербургских компаний-перевозчиков достаточно опыта и мощностей, чтобы процедура перехода на новую систему обращения с отходами прошла незаметно для жителей города. Новшества, конечно, будут. По словам начальника Управления потребительского рынка и мониторинга регулируемых цен Комитета по тарифам Алексея Радько, оплата вывоза ТБО гражданами будет рассчитываться исходя из количества проживающих. В настоящее время за основу берутся квадратные метры.
Генеральный директор одной из крупнейших управляющих компаний города "Технопарк № 1" Геннадий Андреев так прокомментировал ситуацию: "Была отлаженная система, теперь она меняется, и проблемы неизбежны. Например, компании, занимающиеся перевозкой мусора, будут выбираться на основе электронных аукционов. Но такой способ не гарантирует высокое качество услуг, поскольку выбор хорошего перевозчика – непростая задача. Нужно, чтобы он обладал соответствующим парком техники, четко соблюдал график и т.д. Мы, например, сменили две компании, прежде чем нашли перевозчика, который нас полностью устраивает.
Что касается перевода расчета оплаты вывоза ТБО исходя из количества проживающих, то это, безусловно, усложнит деятельность управляющих компаний. Сотрудники УК должны будут в буквальном смысле ходить по квартирам и считать всех по головам. Юридических оснований у них для этого нет, да и жильцы просто могут не открыть дверь. Существующий сегодня расчет из количества квадратных метров намного проще и разумнее – это показала многолетняя практика. А сейчас, получается, возвращаемся назад.
Вообще я считаю, что единого оператора было бы разумно назначить, но только по переработке мусора. Это доходная статья, поэтому здесь должны работать государственные предприятия. А во всех остальных сферах деятельности, касающихся ТБО (сбор, транспортировка и т.д.) должна быть конкуренция".
Таким образом, на мусорном рынке Петербурга сегодня сложилась непростая ситуация: оптимизм чиновников наткнулся на скептицизм управляющих компаний. А что же депутаты? Некоторые из них озабочены введением новых тарифов и возможным повышением нагрузки на малоимущих граждан. Высказываются опасения, что будет расти объем неплатежей за коммунальные услуги. В этой связи постоянная комиссия по экологии и природопользованию Законодательного Собрания предложила рассмотреть возможность формирования тарифа на вывоз ТБО по усмотрению управляющих компаний – исходя из площади жилых помещений или количества проживающих. Учитывая социальную значимость "мусорного вопроса", было принято решение оставить его на постоянном контроле комиссии.
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