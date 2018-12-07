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Бизнес-трибуна
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07.12.2018 13:20
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Мусорная монополия

С 1 января 2019 года наш город вступает в новую мусорную эру: сбором, транспортировкой, размещением и переработкой твердых бытовых отходов (ТБО) займется единый региональный оператор.

Мусорная монополия

pixabay.com

Новоиспеченным мусорным монополистом стало государственное предприятие «Завод по механизированной переработке отходов-2». Типовые образцы рабочей документации уже разработаны, налаживается взаимодействие с управляющими компаниями, заключаются договора с бюджетными организациями. В ноябре прошел электронный аукцион по отбору транспортных компаний, которые будут заниматься перевозкой мусора.

Зампред Комитета по благоустройству Кирилл Пащенко считает, что у петербургских компаний-перевозчиков достаточно опыта и мощностей, чтобы процедура перехода на новую систему обращения с отходами прошла незаметно для жителей города. Новшества, конечно, будут.  По словам  начальника Управления потребительского рынка и мониторинга регулируемых цен Комитета по тарифам Алексея Радько, оплата вывоза ТБО гражданами будет рассчитываться исходя из количества проживающих. В настоящее время за основу берутся квадратные метры.

Генеральный директор одной из крупнейших управляющих компаний города "Технопарк № 1" Геннадий Андреев так прокомментировал ситуацию: "Была отлаженная система, теперь она меняется, и проблемы неизбежны. Например, компании, занимающиеся перевозкой мусора, будут выбираться на основе электронных аукционов. Но такой способ не гарантирует высокое качество услуг, поскольку выбор хорошего перевозчика – непростая задача. Нужно, чтобы он обладал соответствующим парком техники, четко соблюдал график и т.д. Мы, например, сменили две компании, прежде чем нашли перевозчика, который нас полностью устраивает.

Геннадий Андреев, генеральный директор УК Технопарк №1/ фото предоставлено компанией УК "Технопарк №1"
Геннадий Андреев, генеральный директор УК Технопарк №1/ фото предоставлено компанией УК "Технопарк №1"

Что касается перевода расчета оплаты вывоза ТБО исходя из количества проживающих, то это, безусловно, усложнит деятельность управляющих компаний. Сотрудники УК должны будут в буквальном смысле ходить по квартирам и считать всех по головам. Юридических оснований у них  для этого нет, да и жильцы просто могут не открыть дверь. Существующий сегодня расчет из количества квадратных метров намного проще и разумнее – это показала многолетняя практика. А сейчас, получается, возвращаемся назад.

Вообще я считаю, что единого оператора было бы разумно назначить, но только по переработке мусора. Это доходная статья, поэтому здесь должны работать государственные предприятия. А во всех остальных сферах деятельности, касающихся ТБО (сбор, транспортировка и т.д.) должна быть конкуренция".

Таким образом, на мусорном рынке Петербурга сегодня сложилась непростая ситуация: оптимизм чиновников наткнулся на скептицизм управляющих компаний. А что же депутаты? Некоторые из них озабочены введением новых тарифов и возможным повышением нагрузки на малоимущих граждан. Высказываются опасения, что будет расти объем неплатежей за коммунальные услуги. В этой связи постоянная комиссия по экологии и природопользованию Законодательного Собрания предложила рассмотреть возможность формирования тарифа на вывоз ТБО по усмотрению управляющих компаний – исходя из площади жилых помещений или количества проживающих. Учитывая социальную значимость "мусорного вопроса", было принято решение оставить его на постоянном контроле комиссии.

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