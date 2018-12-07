Главная закупочная структура "Газпрома" переезжает из Москвы в Петербург

Компания "Газпром комплектация" заключила контракт стоимостью 7,1 млн рублей, в соответствии с которым подрядчик должен до конца декабря 2019 года организовать перевозку имущества компании из Москвы в Петербург, следует из закупки компании.

Офис компании в столице расположен на улице Строителей, 8, адрес прибытия в Петербурге в документации не указан. Скорее всего, речь идет о бизнес-центре "Лахта Центр". В пресс-службе "Газпром комплектации" никто не ответил на звонок.

Как следует из документов, имущество для перевозки будет упаковано в 12,5 тыс. гофрокартонных коробов. В числе перевозимых предметов — мебель, оргтехника, компьютеры, серверы, бытовая техника, документация, вещи сотрудников. В частности, 267 принтеров, 170 чайников, 120 холодильников, 29 уничтожителей документов, 13 ковров, два аквариумных комплекса.

Участников закупки, а также имя победителя компания не сочла нужным раскрывать. В итоговых документах закупки налоговая информация участников (ИНН, ОГРН) заменена на нули. В разделе, посвященном договору, указано, что он заключен 7 декабря 2018 года, однако сам договор отсутствует. В закупке указано, что победитель является субъектом малого и среднего предпринимательства.

"Газпром комплектация" — централизованный поставщик материально-технических ресурсов для нужд "Газпрома" и его дочерних компаний. В 2017 году компания провела больше 1 тыс. закупок, среди которых стоимостью больше 1 млрд рублей было 25 закупок, стоимостью больше 10 млрд — пять. В 2018 году компания провела около 600 контрактов, среди которых 10 имеют сумму более 1 млрд рублей. Пик закупок пришелся на 2015 год, их общая сумма тогда превысила 400 млрд рублей. Крупнейший предмет заказов — поставка труб.