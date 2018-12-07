Путин знает и «принял к сведению» информацию об обысках в фонде Сокурова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 7 декабря заверил журналистов, что глава государства знает о прошедших обысках в фонде российского режиссера в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает ТАСС. «Да, был [поставлен в известность]», – утвердительно ответил Песков на вопрос о том, известно ли президенту о ситуации. Он также заверил, что Путин «принял к сведению» эту информацию.

Напомним, как ранее сообщила «Фонтанка», жалобы на деятельность фонда писал бывший технический директор Михаил Георгиевский. Именно с ними связана многомесячная проверка, которая завершилась 16 ноября, а затем была возобновлена. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов попросил полицию проверить возможную провокацию против режиссера. Ранее СМИ сообщали, что причина пристального внимания правоохранителей к деятельности «Примера интонации» может заключаться в действиях директора фонда Николая Янкина, которого якобы подозревают в хищении бюджетных средств. Сам Сокуров написал о доносе бывшего сотрудника, а также о пристальном внимании спецслужб после заседания Совета по культуре, где режиссер задал Владимиру Путину вопрос об Олеге Сенцове.

Александр Сокуров – российский режиссёр, включённый в 1995 году в сотню лучших в мире. 3 декабря было объявлено, что он стал членом Совета по правам человека при президенте РФ, хотя в ноябре он был выведен из состава президентского Совета по культуре, куда входил много лет. Нередко Сокуров позволял себе резкие правозащитные высказывания.