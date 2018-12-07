На «Торфяновке» отловили нашпигованный 2800 пачками сигарет автомобиль

Крупную партию контрабандных сигарет нашли в машине россиянина 6 декабря пограничники и таможенники пункта пропуска «Торфяновка».

Как сообщили 7 декабря в Погрануправлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, за рулём был мужчина 1994 года рождения. Табачную продукцию он перед отправлением в Финляндию спрятал в технологических полостях легкового автомобиля.

Всего в автомобиле обнаружили 2800 пачек сигарет марки «Корона», стоимость партии оценили в 85 тыс. рублей. Контрабандный груз изъяли, по факту нарушения закона проводится проверка и оценка изъятой продукции.