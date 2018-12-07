Технологии
«Евразийский квантовый путь». Единые требования РФ к Искусственному интеллекту появятся весной 2019 года
Стандарты для рынков искусственного интеллекта, квантовых коммуникаций и «умного города» будут разработаны в России к марту 2019 года. Об этом 7 декабря сообщает ассоциация «Руссофт» (крупнейшее объединение разработчиков программного обеспечения России, в которое входят 135 компаний. – Прим. ред.). Разработкой стандартов занимаются технический комитет «Кибер-физические системы», который работает в «Сколково» на базе РВК (АО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской Федерации. – Прим. ред.) совместно с Региональным инжиниринговым центром «СэйфНет».
В области квантовых коммуникаций будет разработан проект национального стандарта, где пропишут единые требования к архитектуре квантовой сети и терминологии, а также типовые примеры применения данных технологий. Ожидается, что к 2023 году рынок квантовых коммуникаций в России достигнет 1,5 млрд долларов. Разработчики уверяют, что единый стандарт производителей устройств для таких сетей сократит издержки производства минимум на 10%.
Разработчики на тематической конференции в Сочи «Экосистема НТИ» заявили, что Россия рискует занять ведущие позиции по квантовым коммуникациям. «Евразийский квантовый путь» – назвал ещё не наступившее будущее президент НП «Руссофт» Валентин Макаров.
Стандартизация требований к Искусственному интеллекту (ИИ) затронет новые технологии в общественной безопасности (распознавание образов, речи, прогноза поведения), медицине (телемедицина и превентивная медицина, определение предрасположенности к заболеваниям на ранних стадиях, система поддержки принятия решений врачом) и общественных пространствах (системы управления и автоматизации, системы «умного дома»).
Технические стандарты для «умного города» будут востребованы в сфере ЖКХ и государственного сектора, включая сегменты управления движением, проекты в сфере ответственности МВД и МЧС.
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Справка:
Уставный капитал АО «РВК» составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО «РВК», достигло 26, их суммарный размер - 41,8 млрд руб. Доля АО «РВК» - 24,8 млрд руб. Количество портфельных компаний фондов РВК - 225. Совокупный объем одобренных к инвестированию средств - 18,6 млрд руб.
НП Руссофт - один из лоббистов интересов компаний-разработчиков ПО перед правительством РФ, с 2004 года ведёт исследования экспортной индустрии разработки ПО в России, продвигает российские разработки за границей, специализируется на ГЧП.