«Евразийский квантовый путь». Единые требования РФ к Искусственному интеллекту появятся весной 2019 года

Стандарты для рынков искусственного интеллекта, квантовых коммуникаций и «умного города» будут разработаны в России к марту 2019 года. Об этом 7 декабря сообщает ассоциация «Руссофт» (крупнейшее объединение разработчиков программного обеспечения России, в которое входят 135 компаний. – Прим. ред.). Разработкой стандартов занимаются технический комитет «Кибер-физические системы», который работает в «Сколково» на базе РВК (АО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской Федерации. – Прим. ред.) совместно с Региональным инжиниринговым центром «СэйфНет».

В области квантовых коммуникаций будет разработан проект национального стандарта, где пропишут единые требования к архитектуре квантовой сети и терминологии, а также типовые примеры применения данных технологий. Ожидается, что к 2023 году рынок квантовых коммуникаций в России достигнет 1,5 млрд долларов. Разработчики уверяют, что единый стандарт производителей устройств для таких сетей сократит издержки производства минимум на 10%.

Разработчики на тематической конференции в Сочи «Экосистема НТИ» заявили, что Россия рискует занять ведущие позиции по квантовым коммуникациям. «Евразийский квантовый путь» – назвал ещё не наступившее будущее президент НП «Руссофт» Валентин Макаров.

Стандартизация требований к Искусственному интеллекту (ИИ) затронет новые технологии в общественной безопасности (распознавание образов, речи, прогноза поведения), медицине (телемедицина и превентивная медицина, определение предрасположенности к заболеваниям на ранних стадиях, система поддержки принятия решений врачом) и общественных пространствах (системы управления и автоматизации, системы «умного дома»).

Технические стандарты для «умного города» будут востребованы в сфере ЖКХ и государственного сектора, включая сегменты управления движением, проекты в сфере ответственности МВД и МЧС.

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