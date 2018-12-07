Посольство РФ пока не подтверждает смерть россиянина в американской тюрьме. На родине он мог находиться в розыске

Российская дипмиссия в Вашингтоне заявила, что пытается выяснить, является ли гражданином страны 56-летний Герман Волков, который умер в американской тюрьме. По данным же «Фонтанки», на родине мужчина был объявлен в федеральный розыск как неплательщик алиментов.

«В посольство поступила информация о смерти заключенного иммиграционной тюрьмы округа Бейкер, шт. Флорида, предположительно российского гражданина Г. Ю. Волкова <...> В настоящее время посольство выясняет принадлежность умершего к российскому гражданству, обстоятельства и причины его смерти, а также контакты его родственников», – говорится в заявлении посольства России.

«Фонтанка» нашла данные гражданина России, полностью совпадающие с данными погибшего в США. Речь идет о 56-летнем уроженце города Калинин Тверской области Германе Юрьевиче Волкове. В начале 2000-х Тверское УВД объявило мужчину в федеральный розыск как должника по алиментам. Когда он уехал в Соединенные Штаты, неизвестно, однако, судя по тому, что его забрали в центр для мигрантов из-за просроченных документов, американского паспорта у него не было. Об его отказе от российского гражданства также нет информации.

Напомним, что на днях служба по иммиграционной и таможенной политике США рассказала о том, что второй за месяц гражданин России, содержащийся в тюрьме для мигрантов, умер в больнице. В ноябре у неоднократно судимого в США Волкова ухудшилось здоровье, поэтому 26 ноября персонал центра принял решение перевести его больницу в Макленни. Однако уже через два дня россиянин отказался от лечения и выписался. В тюрьме для мигрантов он находился под наблюдением врачей. Около полудня 30 ноября Волков почувствовал признаки удушья, поэтому его вновь отправили в клинику при университете Флориды в Джексонвилле, где он скончался в 13:59. Проверка показала, что умер россиянин естественной смертью. В конце ноября стало известно о смерти другого россиянина – уроженца Бурятии Амара Мэргэнсана.