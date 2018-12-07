Свыше 3 млрд рублей направил Санкт-Петербургский филиал РСХБ на поддержку АПК

Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»

За 11 месяцев текущего года Санкт-Петербургский филиал Россельхозбанка направил на поддержку отечественного агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Вологодской, Мурманской областей и Республики Карелия свыше 3 млрд рублей.

Более половины кредитных средств одобрено в рамках действия механизма льготного кредитования АПК по программе, реализуемой при поддержке Министерства сельского хозяйства России – по ставке не выше 5% годовых.

«Сначала этого года значительные объемы заемных средств регионального филиала были выданы предприятиям животноводства – более 1 000 млн. рублей, сектору пищевой и перерабатывающей промышленности – более 1 000 млн. рублей, сектору рыболовства и рыбоводства – более 700 млн. рублей, растениеводства – порядка 300 млн. рублей», – отметил Директор Санкт-Петербургского регионального филиала РСХБ Олег Солдатенков.

АО «Россельхозбанк» — один из крупнейших банков в России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков (ведущими международными рейтинговыми агентствами Fitch и Moody's АО «Россельхозбанк» присвоены долгосрочные кредитные рейтинги ВВ+ и Ва2, соответственно). 100% акций банка находится в собственности государства. Санкт-Петербургский региональный филиал АО «Россельзхозбанк» открыт в 2001 году. Представлен 54 точками продаж на территории Северо-Запада Российской Федерации: в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Вологодской областях, Республики Карелия.

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.