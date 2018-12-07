Паралимпиец рассказал петербургским школьникам о преодолении и «правиле трёх «В»

Призёр Паралимпийских игр в Лондоне – мастер спорта по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения Александр Голинтовский провёл открытый урок для петербургских школьников. Встреча состоялась в рамках первого городского фестиваля «Эстафета доброты», который организовала Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих.

«Живи историей, живи спортом» – под таким девизом прошёл открытый урок в Центральном музее железнодорожного транспорта. Александр Голинтовский начал беседу со школьниками с цитаты Форреста Гампа: «Жизнь как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадётся». Эти слова задали тон всей встрече. Спортсмен рассказал о своём опыте преодоления, о том, чего можно добиться, несмотря ни на что. Узнали ребята и о правиле «трёх «В»: как преобразовать негативное состояние волнения в воодушевление, восхищение и восторг.

«Мы регулярно организуем такие встречи с паралимпийцами в различных форматах (в школах, в рамках спортивных паралимпийских соревнований). Уверены, что подобные проекты формируют у ребят не только уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями, но и учат детей видеть в препятствиях на своем пути возможности, а в проблемах – решения», – сказала Анна Афанасьева, директор Благотворительного фонда в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», который и организовал эту встречу.

Вопросы школьников – прямое тому подтверждение. Ребята спрашивали о том, как Александр справляется со спортивным перегоранием, что делал после отстранения сборной России от участия в Паралимпиаде в Рио, даже о том, использует ли он линзы, когда плавает, и о многом другом.

«Это было живое общение: ребята задавали столько вопросов, что не хватило отведённого времени. Надеюсь, встреча поможет кому-то из них в будущем не опускать руки, столкнувшись с трудностями», – поделился впечатлениями Александр Голинтовский.