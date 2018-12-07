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Авто
07.12.2018 12:42
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Из-за «дизельгейта» Audi отзывает десятки тысяч автомобилей. Их перепрограммируют

Компания Audi AG с 7 декабря начнет отзывать в свои мастерские автомобили с дизельными двигателями V-TDI. Федеральное управление автомобильного транспорта (KBA) Германии разрешило предложенное автопроизводителем обновление программного обеспечения.

Сейчас компания отзывает примерно 64 тысячи машин. Всего же обновление ПО затронет около 103,5 тысячи автомобилей моделей Audi A6, A7 Sportback, A8 model, Q5 и SQ5 TDI, сообщает пресс-служба марки. Все они оснащены 3,0-литровыми моторами TDI или TDI biturbo экологического стандарта «Евро-6».

В рамках обновления ПО будет удален программный компонент из системы управления двигателем. Дополнительно на некоторых вариантах моделей обновят сенсорные компоненты. Работы выполнят бесплатно для автовладельцев, и они не окажут негативного влияния на расход топлива, мощность двигателя, уровень шума и другие параметры, уверяют в компании.

Напомним, что Audi, входящая в концерн Volkswagen, стала одной из участниц дизельного скандала, разразившегося в 2015 году. «Фольксваген» уличили в использовании на своих дизельных автомобилях незаконного ПО, которое подделывало данные о вредных выбросах. «Дизельгейт» обернулся уголовными процессами для топ-менеджеров, огромными штрафами для компании и масштабными отзывами автомобилей.

Затронул скандал и другие марки. Так, в апреле 2018 года в Германии прошли обыски по десятку адресов, связанных с Porsche, а ведущего инженера компании Йорга Кернера арестовали. В июне был арестован глава Audi Руперт Штадлер.

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