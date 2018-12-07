ВТБ начал обслуживать карты "Мир" граждан России в Казахстане

Дочерняя структура банка ВТБ в Казахстане — "Банк ВТБ (Казахстан)" — первой в стране начала принимать и обслуживать карты российской платежной системы "Мир". Держатели карт этой платежной системы, выпущенных любым российским банком, теперь могут снимать наличные деньги в любом банкомате или в кассе ВТБ в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ 7 декабря.

Выдача наличных в банкоматах осуществляется в тенге. Тарифы на снятие наличных установлены банком, выпустившим карту. Сейас у ВТБ в Казахстане 85 банкоматов, 40 пунктов выдачи наличных. Мера направлена на повышение уровня "финансового комфорта клиентов российских банков", пребывающих на территории Казахстана.

"Платежная система "Мир" пользуется популярностью в России, для нас важно предоставить клиентам комфорт и удобство в обслуживании на нашей территории, — приводятся слова председателя правления банка "ВТБ (Казахстан)" Дмитрия Забелло. — За восемь месяцев 2018 года товарооборот Казахстана и России превысил $ 11 млрд, к концу года он может достигнуть $ 18 млрд — это огромный экономический потенциал".

В России участниками платежной системы "Мир" являются более 320 банков. Группа ВТБ начала выпускать национальные карты в четвертом квартале 2016 года. С тех пор банк выпустил 9,2 млн карт.