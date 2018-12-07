На Сахалине коммунистам запрещают митинговать за сохранение четырёх Курильских островов в составе России

Администрация Южно-Сахалинска не согласовала сахалинскому обкому КПРФ проведение митинга о российских Курилах, сообщает ИА Sakh.com. Акция была запланирована на 15 декабря на площади Победы.

В отказе за подписью директора департамента внутренней политики администрации столицы Сахалина Дмитрия Хайбриева указано, что в тот же час в том же месте пройдёт мероприятие, посвященное международным играм «Дети Азии».

В то же время приморские журналисты утверждают, что никакого мероприятия «Детей Азии» 15 декабря на площади Победы не планируется, и выражают непонимание целям чиновников, которые ссылаются на детские соревнования. «Чтобы прикрыть нежелание согласовать даже не протестную, а просто общественную акцию, касающуюся большой части населения Сахалинской области», – предполагают журналисты.

В заявке на акцию в защиту бывших японских островов Курильской гряды были указаны «не менее 600 участников». Альтернативной площадки коммунистам сахалинские чиновники не предложили. От проведения акции активисты КПРФ не отказываются и будут продолжать попытки его согласования.

Дискуссия о принадлежности четырёх островов Курильской гряды осенью 2018 года разгорелась с новой остротой. В начале октября японские и российские дипломаты обменялись претензиями из-за военных стрельб в регионе. В середине ноября премьер Японии Синдзе Або пообещал, что в случае передачи островов Токио на них не будут размещаться военные базы США. Через два дня после этого Кремль устами пресс-секретаря Владимира Путина заявил, что «автоматическая передача Курил Японии абсолютно невозможна».

В то же время отношение россиян к проблеме меняется, хотя подавляющее большинство жителей страны против территориальных уступок. Тем не менее, по данным социологов, на конец ноября 2018 года почти каждый пятый россиянин выразил согласие на возвращение островов Японии. 17% – это рекордная цифра для сторонников идеи передачи островов Токио. За два года она выросла в 2,5 раза.