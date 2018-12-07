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Общество
07.12.2018 12:19
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Митрополит спросил бывшего иподиакона УПЦ Петра Порошенко, чем церковь обидела его

К бывшему иподиакону Украинской православной церкви, а ныне президенту страны обратился с открытым письмом наместник Почаевской лавры митрополит Владимир (Мороз). Архиерей спрашивает бывшее духовное чадо УПЦ МП, чем церковь так обидела Петра Порошенко, что получила беспрецедентное давление со всех сторон. 

Обращение митрополита опубликовано на официальном сайте одного из самых известных православных монастырей не только Украины, но и всего православного мира – Почаевской лавры. Его автор напоминает Петру Порошенко о том, как политик некогда был иподиаконом УПЦ (церковнослужителем, помогающим при совершении богослужения), а его отец не раз бывал в Свято-Успенской Почаевской лавре. Приезжал в монастырь и сам президент с женой. 

«А теперь мы удивляемся и спрашиваем: «Что случилось, господин Президент, что Вы так изменили свое отношение к Украинской Православной Церкви, своих земляков – Ваших избирателей, и к нашей Почаевской Лавры? Чем обидела она Вас, Вашего отца или Вашу семью?» – вопрошает наместник Почаевской лавры.

Митрополит Владимир констатирует: после несостоявшейся встречи Порошенко и архиереев УПЦ лавра ощущает давление со стороны различных властных структур.

«В 50-х, 60-х годах прошлого века братию Лавры выгоняли с монастыря, сажали в тюрьмы, оскорбляли, обвиняли, наводили клевету, конфисковывали храмы, имущество и землю. Обзывали нас «националистами», потому что мы говорили на украинском языке, а теперь мы «москали», потому что православные и отстаиваем позицию нашей спасительной Православной веры…Прошу Вас, проявите к нам взаимопонимание, а к святыне любовь и почет, потому что она много пережила от чужих, а теперь обидно, что и от своих», – отмечает наместник обители.

Автор обращения напоминает президенту о том, что и клирики УПЦ, и представители власти являются «земляками и соотечественниками», которые «в разные времена, при различных жизненных обстоятельствах помогали друг другу, кто словом, кто делом».

В завершение митрополит просит Порошенко прекратить давление на церковь, и на лавру в частности. 

Напомним, 23 ноября стало известно, что министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса зданий Свято-Успенской Почаевской лавры Украинской православной церкви Московского патриархата. В регистрационных документах нашли нарушения. При этом в лавре находится резиденция главы Украинской церкви, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. В УПЦ МП опасаются, что комплекс передадут так называемому «Киевскому патриархату».

Справка:

Напомним, решение Константинополя предоставить автокефалию церкви на Украине в Русской православной церкви назвали расколом, Синод РПЦ в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал решение канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь все же изменит решение об автокефалии.

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