18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: -1
$ 66.92р
76.08р
15:46 07.12.2018
Расширенный поиск

Происшествия
07.12.2018 13:30
Печать

ДТП на Дворцовой попало на видео: «Порше» выскочил в лоб двухэтажному автобусу

Момент столкновения Porsche Macan и экскурсионного автобуса на Дворцовой набережной, 20, вечером 6 декабря попал на видео – его зафиксировал регистратор автобуса. Эта запись даёт ответ на вопрос, как в условиях замедленного движения в коллапсирующем центре города могло случиться такое серьёзное ДТП с двумя пострадавшими. Один из пострадавших, как выяснилось, – иностранец. 

Видео показывает намеренное и серьёзное нарушение ПДД. Водитель «Порше Макана» выскакивает на встречную полосу на участке, где это запрещено, перед самым автобусом. Вероятно, человек на дорогой машине не хотел терять время в заторе.

Смотреть в новом окне

Автобус – двухэтажный, он работает в Петербурге под брендом City Sightseeing Saint Petersburg.

Пострадали, как сообщало УГИБДД, сам водитель «Порше» и пассажир автобуса. По данным  ООО «Сити Сайтсиинг Москоу», пассажир – гражданин Албании, его представители компании сопроводили в клинику.

Все гости экскурсионных автобусов City Sightseeing Russia застрахованы в рамках требований правил обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, отмечает компания.

ДТП на Дворцовой попало на видео: «Порше» выскочил в лоб двухэтажному автобусу

Ранее по теме

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»
07.12.2018 13:15

Свыше 3 млрд рублей направил Санкт-Петербургский филиал РСХБ на поддержку АПК

За 11 месяцев текущего года Санкт-Петербургский филиал Россельхозбанка направил на поддержку отечественного агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Вологодской, Мурманской областей и Республики Карелия свыше 3 млрд рублей
ГК "КВС"
07.12.2018 11:34

Подарки детям от «КВС»

Забрать бесплатный билет можно в декабре и январе в отделе продаж Центрального офиса компании «КВС» по адресу: 5-й Верхний переулок, дом 1, корпус 5А.
«Главстрой Санкт-Петербург»
07.12.2018 11:17

Шестой детский сад в ЖК «Северная долина» готов на 70%

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о том, что готовность шестого детского сада в жилом комплексе «Северная долина» составляет 70%. Плановый срок открытия – сентябрь 2019 года.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.12.2018 17:18

Аэрофлот расширил линейку дополнительных услуг для пассажиров

Авиакомпания внедрила новый платный сервис предварительного выбора мест в салоне самолета для пассажиров с билетами низких тарифных групп «Промо» и «Бюджет». Ранее возможности выбора места до начала регистрации у пассажиров с данной категорией билетов не было.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.12.2018 16:21

Аэрофлот стал победителем XХI Ежегодного конкурса годовых отчетов

Годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2017 год признан победителем XХI Ежегодного конкурса годовых отчетов в основной номинации «Лучший годовой отчет компании с капитализацией от 40 до 200 млрд рублей», а также в отраслевой номинации «Лучший годовой отчет транспортного сектора экономики».
ЖК «Босфор»/«Лидер Групп»
06.12.2018 16:10

ЖК «Босфор» от «Лидер Групп» получил заключение о соответствии

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации жилого комплекса «Босфор».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.12.2018 15:55

Аэрофлот добавил в мобильное приложение функцию оплаты при помощи Samsung Pay

Аэрофлот обновил мобильное приложение, добавив возможность оплаты с использованием сервиса Samsung Pay.
ГК "КВС"
06.12.2018 15:42

Вид на яблоневый сад прямо у вас в доме

В «Квартале 3» покупателей ждут стилизованные парадные, выполненные по индивидуальному дизайн-проекту. Во всех входных группах на первых этажах будут декоративные панно с видами яблоневого сада.
ГК "КВС"
06.12.2018 15:29

В «Квартале 3» квартиру присмотри

С 5 декабря стартовали продажи квартир в новых корпусах микрорайона «Ясно.Янино».
ГК «Эталон»
06.12.2018 13:11

В ЖК Fusion от Группы «Эталон» началась кладка наружных стен

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который возводится в Выборгском районе Санкт-Петербурга по адресу: Крапивный переулок, дом 4, литера А.
ПАО «Группа ЛСР»
06.12.2018 12:52

«Группа ЛСР» запускает акцию при покупке квартир «Нам 25 и вам 25»

Для тех, кто желает решить квартирный вопрос до наступления нового года, «Группа ЛСР» подготовила специальное предложение. В честь 25-летия компании и в преддверие новогодних праздников клиенты могут воспользоваться условиями акции «Нам 25 и вам 25»*.
Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»
06.12.2018 11:55

«Уральские авиалинии» снижают стоимость авиабилетов из СПб в Калининград

Стоимость авиабилета туда-обратно от 5 050 рублей