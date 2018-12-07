ДТП на Дворцовой попало на видео: «Порше» выскочил в лоб двухэтажному автобусу

Момент столкновения Porsche Macan и экскурсионного автобуса на Дворцовой набережной, 20, вечером 6 декабря попал на видео – его зафиксировал регистратор автобуса. Эта запись даёт ответ на вопрос, как в условиях замедленного движения в коллапсирующем центре города могло случиться такое серьёзное ДТП с двумя пострадавшими. Один из пострадавших, как выяснилось, – иностранец.

Видео показывает намеренное и серьёзное нарушение ПДД. Водитель «Порше Макана» выскакивает на встречную полосу на участке, где это запрещено, перед самым автобусом. Вероятно, человек на дорогой машине не хотел терять время в заторе.

Автобус – двухэтажный, он работает в Петербурге под брендом City Sightseeing Saint Petersburg.

Пострадали, как сообщало УГИБДД, сам водитель «Порше» и пассажир автобуса. По данным ООО «Сити Сайтсиинг Москоу», пассажир – гражданин Албании, его представители компании сопроводили в клинику.

Все гости экскурсионных автобусов City Sightseeing Russia застрахованы в рамках требований правил обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, отмечает компания.