Семак: Если уйдем на перерыв на первом месте, то все будут только рады

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал последние неудачи команды и отрыв от второго места, сократившийся за месяц с семи до двух очков.

«Что касается качества полей и погодных условий (в выездных матчах. — Прим. ред.), то, конечно, влияет. Мастерство и качество нивелируются. Команде, играющей на контратаках, немного проще. На данном этапе играем на выезде хуже, чем дома. Думаем, анализируем, с чем это связано. Всегда на выезде сложнее, дома проще. Есть понимание, с чем это связано. Будем над этим тоже работать в зимнюю паузу», – заявил Семак на пресс-конференции в преддверии матча с «Рубином».

Комментируя сокращающийся отрыв, главный тренер «Зенита» подчеркнул, что команда, тем не менее, все еще находится на первом месте.

«Если бы сказали, что мы окажемся на первом месте до перерыва, то все были бы только рады вне зависимости от отрыва. Мы реально оцениваем свои силы. Находимся в когорте команд, которые борются за первое место. Если уйдем на перерыв на первом месте, то все будут только рады. Решаем задачи шаг за шагом: отрыв — это хорошо, но важно то, как ты играешь», – сказал Семак.

Напомним, матч против «Рубина» станет последним в году в рамках чемпионата РПЛ. Игра пройдет в Петербурге 9 декабря. Начало в 19:00 по московскому времени.