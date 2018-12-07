«Зато у народа терпение есть»: в топ-5 утренних пробок Петербурга вошёл платный ЗСД

Аналитический сервис «Яндекс.Пробки» отразил сложную дорожную ситуацию, сложившуюся сегодня утром на юго-западе Петербурга, где для проезда ВИП-кортежей перекрывали ЗСД и КАД. Редкий случай: пробка на ЗСД вошла в число самых длинных утренних пробок.

Максимальная загруженность городских дорог утром 7 декабря составила 7 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно, подсчитал сервис. Наиболее загруженными магистралями стали Кубинская улица – Митрофаньевское шоссе в центр (8 баллов), Московское шоссе в центр (8 баллов), Ленинский проспект к Маршала Жукова (7 баллов).

На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это Кубинская улица – Митрофаньевское шоссе из центра (6 баллов, что на 3 балла выше обычного), Кубинская улица – Митрофаньевское шоссе в центр (8 баллов, что на 3 балла выше обычного), Лиговский проспект из центра (4 балла, что на 2 балла выше обычного).

Крупнейшие пробки за утро:

9:15, внутренняя сторона КАД, 9 км, от поста ГИБДД до Дачного проспекта. Пробка продержалась 40 минут. 9:39, Московское шоссе, 6,4 км, от Колпинского шоссе до АЗС. Пробка продержалась 50 минут. 9:06, ЗСД, 5,7 км, от Канонерского острова до Благодатной улицы. Пробка продержалась 30 минут. 8:42, Витебский проспект, Воздухоплавательная улица, 5,5 км, от проспекта Славы до Лиговского проспекта. Пробка продержалась 1 час. 9:24, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 2 часа.

Зато «нехарактерно свободное движение» «Яндекс» обнаружил на Приморском проспекте в центр (2 балла, что на 2 балла ниже обычного) и Софийской улице из центра (1 балл, что на 2 балла ниже обычного). Автомобилисты в «разговорчиках» также порадовались «зелёной улице» на Московском проспекте, но уже около 10 часов утра – до этого там, по словам водителей, был «полный треш».

Впрочем, и к началу одиннадцатого дороги не освободились.

В настоящее время горожане сообщают о перекрытии сотрудниками ГИБДД Михайловской улицы и набережной канала Грибоедова от Невского проспекта в сторону Итальянской улицы.

В целом же сегодняшние «разговорчики» в «Яндекс.Навигаторе» показывают, что горожане сильно устали от перекрытий дорог, продолжающихся третий день. Большую часть их высказываний мы здесь процитировать не можем.

Приведём зато несколько комментариев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», где сообщалось о перекрытии Благодатной, Кубинской и съезда с ЗСД на Благодатную:

Анна: «Мы в школу опоздали, у меня дети в машине, уже стоим перед съездом на Пулково 40 минут».

Ольга: «Ветеранов – Дачный полный стопор».

Наталья: «Было по Кубинке затруднено движение уже с 7:30».

Кристина: «Уже третий кортеж проехал».

Артём: «Я предлагаю вам спеть всем вместе государственный гимн Российской Федерации. А вообще, это превентивные меры. Чтобы народ не перекрывал трассы, надо перекрыть их раньше народа».

Василий: «Граждане, вы такие смешные. Уже вчера было понятно, что будет поутру. Проблема не в президенте <...> ФСО приходит и говорит: «Нам надо отсюда сюда и быстрее». <...> А исполнители не могут выполнить свою работу качественно: распределить потоки, сделать где-то одностороннее. Но это надо время тратить, планы составить, потом ночью людей расставить и временные знаки. Исполнители косячат».

Марина: «Так тяжко вставать по утрам в декабре, ночь за окном. Я думала, только простой люд вынужден это делать. А оказалось, и чтоб в кортеже поехать, надо встать ни свет ни заря».

Накануне, 6 декабря, президент Владимир Путин провёл в Петербурге заседание Высшего Евразийского экономического совета. Из-за высоких гостей, которые начали прибывать ещё 5 декабря, в центре города несколько раз перекрывали улицы, нарушалась работа GPS-навигаторов, в Пулково задерживали рейсы, а вечером ЗСД перекрыли на час.