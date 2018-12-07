США и Израиль поспорили, кто будет поставлять истребители Хорватии

Администрация президента США Дональда Трампа препятствует выполнению соглашения по продаже Израилем Хорватии 12 истребителей F-16 американского производства, которые были модернизированы израильской стороной.

Об этом сообщило 7 декабря американское интернет-издание Axios со ссылкой на официальные источники в ближневосточном государстве. По данным издания, США также рассчитывали выиграть тендер на поставки истребителей для хорватских ВВС и считают, что Израиль поступает нечестно, пытаясь конкурировать со своим важнейшим союзником. Подобные противоречия являются крайне редким случаем трений в отношениях между Израилем и США за два года президентства Трампа, в течение которых эти государства поддерживают очень тесные отношения. (Более того, президент Трамп решился на беспрецедентный шаг – перенес посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим, тем самым признав его статус столицы Израиля, чем вызвал резко негативную реакцию многих стран мира.)

США настаивают на том, что для продажи американских истребителей третьей стороне Израилю требуется согласие Вашингтона. Три недели назад американская сторона дала понять израильскому правительству, что Соединенные Штаты заблокируют продажу. В свою очередь, правительство Хорватии негативно прореагировало на препятствия, возникшие при выполнении соглашения, и дало понять израильской стороне, что ожидает от нее скорейшего устранения этих препятствий.