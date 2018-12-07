40 миллионов в юридической лакуне. Как дольщик «Л1-1» дошел до Конституционного суда

Пытаясь вернуть 40 млн рублей, несостоявшийся дольщик «ЛЭК» Павел Рябовой хочет изменить Гражданский процессуальный кодекс.

Александр Тарасенков/Интерпресс

Многолетняя борьба с застройщиком «Л1-1» (бывший «ЛЭК») привела петербуржца к двум определениям Верховного суда России. Причем совершенно разным, хотя судьи на первый взгляд руководствовались одними и теми же доказательствами. Теоретически это невозможно, но когда такие осечки все же случаются, законодательство не позволяет привести судебные акты «к одному знаменателю». В итоге дольщик решил поправить базовый документ гражданского права – Гражданский процессуальный кодекс.

Лакуна преюдиции

Конституционный суд России принял к производству жалобу петербуржца Павла Рябового, который просит изменить вторую часть статьи 391.12 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) – она, по его мнению, не соответствует Конституции, так как ограничивает его право на судебную защиту.

Оспариваемое положение ГПК регулирует полномочия президиума Верховного суда при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора. По мнению представляющего интересы истца адвоката Антона Лебедева, эта статья должна давать возможность устранять противоречия во вступивших в законную силу судебных актах, если они основаны на оценке одних и тех же доказательств. Сегодня закон не дает такой возможности.

«61-я статья ГПК определяет понятие преюдиции – если в рамках какого-нибудь процесса в результате исследования доказательств суд пришел к некоему выводу, вынес решение, и оно вступило в законную силу, то все другие суды при оценке тех же доказательств не могут прийти к другому выводу. В нашем случае принцип преюдиции оказался нарушенным, и мы столкнулись с пробелом в законодательстве, из-за которого устранить нарушение не представилось возможным», – рассказал «Фонтанке» Антон Лебедев.

Юридическая лакуна, в которую попали Павел Рябовой и его адвокат, носит не только теоретический характер – для истца она имеет вполне конкретное финансовое наполнение. Нарушенную преюдицию он оценивает в 40 млн рублей, которые не смог отсудить у «Л1» из-за того, что во втором судебном процессе судья по-другому оценил доказательства, которые уже были исследованы в первом.

Убытки не считаются

В июне 2008 года Павел Рябовой по предварительному договору купли-продажи заплатил «ЛЭК-1» 17,1 млн рублей, которые взял в банке в кредит, причем валютный. Позже у «ЛЭК» возникли финансовые проблемы, из-за которых сроки сдачи жилья отодвинулись на годы.

Когда в исполнении застройщиком обязательств возникли сомнения, Рябовой попытался расторгнуть договор и вернуть деньги, но ничего не вышло. Он обратился в Смольнинский районный суд и после нескольких лет тяжбы взыскал с ООО «Л1-1» («ЛЭК» к тому времени успел переименоваться) те самые 17,1 млн рублей и штраф (1 млн рублей) с неустойкой (7 млн рублей). При этом в окончательном судебном акте написано: истец впервые потребовал расторжения предварительного договора и возврата денег 30 января 2009 года.

Но дольщик платил за квартиру не свои деньги, а кредитные – он до сих пор не рассчитался с банком полностью. Проценты по кредиту дольщик расценил как убытки и вновь обратился в суд, чтобы взыскать их. Еще несколько лет судебных тяжб также закончились в Верховном суде. С ООО «Л1-1» было взыскано 1 320 294 рублей в качестве компенсации понесенных гражданином убытков. Но Рябового это не устроило, ведь он претендовал на 596 489 долларов, которые составляли фактически выплаченные уже по кредиту деньги, что по сегодняшнему курсу составляет примерно 40 млн рублей.

Именно такую сумму Павел Рябовой заплатил банку в виде процентов за обслуживание кредита в спорный период: с 30 января 2009 года до момента, когда застройщик вернул ему деньги по предварительному договору.

Но во втором процессе суды по-другому расценили те же самые обстоятельства и пришли к выводу, что истец впервые потребовал расторгнуть договор не в начале 2009 года, а лишь в конце 2014-го. Дело в том, что у мужчины была довольно долгая переписка с застройщиком, в которой обсуждались разные варианты урегулирования конфликта, и на втором процессе суды сочли датой его обращения с требованием расторгнуть договор не первое такое обращение, а последнее. С января 2009 года по декабрь 2014 года Рябовой платил проценты по кредиту, но по решению второго суда оказался лишенным возможности компенсировать эти убытки.

Попытки адвоката Антона Лебедева убедить судей во втором процессе в недопустимости нарушения принципа преюдиции – о чем прямо говорит статья 61 Гражданского процессуального кодекса – ни к чему не привели. Требование привести в соответствие выводы в первом и втором процессах как раз и наткнулось на пробел в законодательстве – Гражданский процессуальный кодекс не предоставляет такую возможность.

Заседание Конституционного суда России по данному делу пока не назначено, но это случится в ближайшее время, так что довольно скоро мы узнаем, сумеет ли дольщик изменить базовый документ гражданского процессуального законодательства.

Конституция тут ни при чем

Адвокат петербургской коллегии адвокатов Pen&Paper Роман Пархоменко подтверждает, что оспариваемое петербуржцем положение ГПК положение не позволяет суду надзорной инстанции руководствоваться обстоятельствами, которые не были установлены или, тем более, были отвергнуты нижестоящими судам. Такое положение гарантирует принцип стабильности судебного решения и правовой определенности, ведь вступившее в законную силу решение не должно ставиться под сомнение.

Президент Международной коллегии адвокатов города Москвы "Почуев, Зельгин и Партнеры» Александр Почуев полагает, что в данном случае российская юстиция уже «дошлифовала» свою позицию во всех инстанциях, и, по сложившейся практике, велика вероятность, что данная жалоба будет отклонена. «Но сама постановка вопроса о расширении полномочий Верховного суда РФ в части разрешения коллизий преюдиций имеет новизну и перспективу», – соглашается юрист.

В «Компании Л1» (преемник «ЛЭКа») уверены в бессмысленности похода в Конституционный суд своего бывшего дольщика. «Преюдиция при рассмотрении судебных споров по искам Павла Рябового к ООО «Л1-1» судами не нарушена. Господин Рябовой и его адвокат Антон Лебедев пытались применить преюдициальность путем подмены правовых понятий. Но Верховный суд указал: «юридическая квалификация отношений, возникших между сторонами, преюдициальной не является», – считает директор по развитию «Компании Л1» Надежда Калашникова.

Частично с этой позицией согласен и Роман Пархоменко: «При рассмотрении второго дела суд не устанавливал иных фактических обстоятельств, а лишь иные правоотношения сторон». В то же время он подчеркивает, что и это считается нарушением. «Такой судебный акт может быть отменен, и дело направлено на новое рассмотрение в связи с нарушением норм процессуального права, а в надзорной инстанции – в связи с нарушением единообразия в толковании и применении судами норм права», – рассуждает Роман Пархоменко, добавляя, что сама по себе часть 2 статьи 391.12 ГПК РФ полностью соответствует Конституции, и оспаривать ее смысла нет.

За Гражданский процессуальный кодекс заступаются и в «Л1». «Необходимости изменения этой части мы не усматриваем, поскольку права, гарантированные Конституцией, в том числе и право на судебную защиту, этой статьей не ущемляются и не находятся в противоречии с Конституцией», – говорит Надежда Калашникова.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»