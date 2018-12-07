Подарки детям от «КВС»

ГК "КВС"

Забрать бесплатный билет можно в декабре и январе в отделе продаж Центрального офиса компании «КВС» по адресу: 5-й Верхний переулок, дом 1, корпус 5А.

Также в консультационных пунктах на объектах: клубный дом G9, ЖК «Кирилл и Дарья», микрорайоны «Ясно.Янино» и «Новое Сертолово», ЖК «Жили Были» и ЖК «Континенты».

Порадуйте своих детей прекрасным праздником в одном из развлекательных парков. Activity Park ANGRY BIRDS подойдет тем, кто любит задорных, разноцветных птичек и одноименную игру. А GORILLA PARK станет отличным местом для активных ребят, которым нравится подвижный отдых. Для удобства посетителей в каждом парке работает кафе.

Приходите в «КВС» за приятными подарками!

Сроки акции: 07.12.2018г. – 31.01.2019г., организатор акции: ООО «КВС-Юг», юр. адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, дом 20а, лит. А, офис 1, ИНН 7811523075. Количество билетов ограничено. Подробнее об организаторе, порядке и сроках проведения акции можно узнать по телефонам: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55 (Звонок по России бесплатный)

Справка о компании ГК "КВС"

Клубный дом G9 (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/klubniy-dom-g9/dokumenty/)

ЖК «Кирилл и Дарья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация и разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/)

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)

ЖК «Жили-были» (застройщик ООО "КВС-Парнас", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-zhili-byli/dokumenty/)

ЖК «Континенты» (застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/)