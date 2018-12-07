«Во все тяжкие». В Петербурге парочка учителей покинула школу и ушла в наркобизнес

Двух бывших педагогов подозревают в производстве и продаже психотропов в Петербурге. Учителя постигали тонкости химических и физических законов в вузе, своё новое дело открыли, можно сказать, по специальности.

Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры 7 декабря, один из обвиняемых занимался производством психотропов, а его напарница контактировала с заказчиками и выполняла курьерскую функцию. Их «цех» располагался в Выборгском районе Ленобласти, товар распространяли на территории Петербурга.

Установлено шесть эпизодов производства и сбыта запрещённого вещества в период времени с мая 2017 года по февраль 2018-го. Общая масса проданного составила 1,2 кг. У обвиняемых изъяли наркооборудование и результат их труда. На момент совершения преступления мужчина уже не работал в школе. Известно, что парочка преподавала химию и физику.

Возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 228.1 УК РФ (производство и сбыт психотропного вещества в особо крупном размере). Обвиняемые взяты под стражу. Материалы дела направляются в Санкт-Петербургский городской суд для рассмотрения по существу.