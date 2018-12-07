ГЛОНАССу хочется в США. Роскосмос начал переговоры

Российская космическая госкорпорация рапортует о возможной установке в Америке станций спутниковой системы навигации.

«Мы ставим эти станции по всему миру, в том числе в Бразилии мы поставили, в Южной Америке, в России их, естественно, достаточно много. Ведём переговоры, в том числе, с американской стороной, чтобы на территории США поставить», – цитирует 7 декабря представителя госкорпорации Анатолия Красникова RT со ссылкой на его комментарий РИА Новости.

В 2017 году нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который тогда занимал пост вице-премьера, рассказал, что к 2020-му ГЛОНАСС «выйдет на абсолютно конкурентные показатели», чему будет способствовать развитие сети.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время своего вчерашнего визита в российскую столицу заверил, что его страна начнет использование спутниковой системы навигации, сделанной в России.