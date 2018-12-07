Доходы России от экспорта нефти в январе — октябре выросли на 38,6%

Россия увеличила в январе—октябре 2018 года экспорт нефти в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,6% — до $ 106,59 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

В физическом выражении за отчетный период объем экспорта нефти составил 213,472 млн тонн, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Доходы от экспорта нефтепродуктов в январе—октябре увеличились на 33,6% — до $ 65,197 млрд. В физическом выражении экспорт нефтепродуктов сократился на 0,5% — до 126,541 млн тонн.