Заявившая о том, что государство ничего не должно молодежи, чиновница не покинет пост. «Мне совесть не позволяет»

Директор департамента Свердловской области Ольга Глацких, которая уверена, что государство ничего не должно молодежи, заявила, что совесть не позволяет ей оставить свое кресло. За тот месяц, что она отстранена от должности, не были реализованы три проекта, а всего в мероприятиях ведомства участвуют около 400 тыс. человек. Их чиновница, по ее словам, бросить не может.

«Ну ляпнула, – призналась Ольга Глацких в интервью блогеру Сергею Колясникову (пятиминутный разговор был опубликован на Youtube 6 декабря). – Я извиняюсь, извинилась уже… Ну я все-таки не только чиновник, но и обыкновенный человек...»

Директор департамента молодежной политики признала, что в реализации проектов для подрастающего поколения участие государства – приоритетное.

Происходящее вокруг своего имени 29-летняя Ольга Глацких назвала «унижением человека». Она призналась, что ее семье, ее ребенку неприятны публикации, а также многочисленные комментарии пользователей Сети. Тем не менее оставлять госслужбу чиновница не намерена. Глацких — спортсменка. Она – художественная гимнастка, олимпийская чемпионка (ее тренером была Ирина Винер) и не привыкла сдаваться. Вспомнив про травму позвоночника, которую она смогла преодолеть, уральская чиновница выразила уверенность в том, что эту ситуацию она тоже преодолеет.

«Мне совесть не позволяет, и человеческий фактор не позволяет это бросить, бросить около 400 тысяч вовлеченных в наши мероприятия ребят… – заявила она. – Даже за время моего отсутствия, в течение этого месяца, уже три проекта, которые не реализовались, которые должны были быть запущены. С этой вот историей, пока я отстранена, идет проверка, нет реализации проектов, причем федеральных, которые реализует вся страна. По результатам проверки будет принято решение, но пока она идет, стоят такие дела»...

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил о том, что не уволит Глацких, а накажет ее выговором.