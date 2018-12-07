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07.12.2018 11:17
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Шестой детский сад в ЖК «Северная долина» готов на 70%

Шестой детский сад в ЖК «Северная долина» готов на 70%

«Главстрой Санкт-Петербург»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о том, что готовность шестого детского сада в жилом комплексе «Северная долина» составляет 70%. Плановый срок открытия – сентябрь 2019 года.

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» продолжает возведение шестого дошкольного учреждения на территории ЖК «Северная долина». В настоящий момент в здании полностью закрыт тепловой контур, ведутся активные внутренние работы по монтажу инженерных сетей и отделке помещений. Общая строительная готовность детского сада составляет примерно 70%. Все строительно-монтажные работы, а также благоустройство территории должны быть завершены во 2-ом квартале 2019 года.

Детский сад, рассчитанный на 220 мест, возводится в 19 квартале «Северной долины» рядом с жилым домом на улице Федора Абрамова, 16к. В трехэтажном здании будут работать 12 групп для детей от 3 до 7 лет. На первом этаже дошкольного учреждения разместятся кухня и столовая, медицинский блок, бассейн. Этажом выше будут располагаться залы для музыкальных и спортивных занятий, студия изобразительного искусства и другие кабинеты. На территории детского сада будут оборудованы 12 игровых зон с теневыми навесами и две современные безопасные спортивные площадки.

Сегодня на территории ЖК «Северная долина» уже функционируют пять детских садов на 1040 мест и две общеобразовательных школы под общим номером № 482 на 1950 мест. В микрорайоне также продолжится строительство социальной инфраструктуры. Так, в 2021 году в жилом комплексе планируется завершить строительство еще 5 общеобразовательных школ и 5 детских садов.

Дмитрий Калинин, руководитель проекта «Северная долина»: «Обеспечение наших объектов необходимой социальной инфраструктурой является одной из приоритетных задач для компании. Поэтому строительство образовательных учреждений в жилых комплексах «Северная долина» и «Юнтолово» ведется с особой тщательностью. Сейчас в жилах районах, возводимых «Главстрой Санкт-Петербург», одновременно сооружаются сразу два детских сада на 220 и 100 мест соответственно. Параллельно со строительством производится и ввод в строй новых учебных объектов. Так, 1 сентября этого года в новом жилом районе «Юнтолово» состоялось торжественное открытие общеобразовательной школы №428 на 825 мест».

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

Район "Северная долина" – застройщик ООО "Главстрой-СПб",  проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.

ЖК «Юнтолово» – застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.

 

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«Главстрой Санкт-Петербург»
07.12.2018 11:17

Шестой детский сад в ЖК «Северная долина» готов на 70%

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о том, что готовность шестого детского сада в жилом комплексе «Северная долина» составляет 70%. Плановый срок открытия – сентябрь 2019 года.
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