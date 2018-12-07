Япония вслед за США запрещает Huawei и ZTE работать с госучреждениями

Еще одна страна пошла на ограничения для китайских телекоммуникационных компаний. В России же, напротив, готовится проект развития системы распознавания лиц, реализовать который помогут «опальные» китайцы.

Япония решила отказать Huawei и ZTE в праве получать правительственные контракты. На такое решение власти пошли для борьбы с кибератаками. Об этом 7 ноября сообщает издание Yomiuri.

«Японское правительство не должно приобретать товары и услуги компаний, которые считаются угрозой национальной безопасности», – говорится в заявлении.

Японские министерства обязали изменить правила закупок телекоммуникационного оборудования.

При этом в России китайская компания Huawei в последние годы активно развивается. Так, Минстрой предложил внедрить в городах систему распознавания лиц, для разработки которой привлекут специалистов из Поднебесной. В ноябре стало известно, что китайская компания откроет в Татарстане научно-исследовательский центр, а в Санкт-Петербурге уже в 2019 году появится дата-центр Huawei 3data Cloud.

Напомним, что Япония – это не первая страна, которая дистанцируется от китайских производителей. Так, ранее американский президент Дональд Трамп запретил своим подчиненным пользоваться продукцией Huawei и ZTE, а также наложил вето на развитие сетей 5G китайскими компаниями. Вслед за американцами об ограничениях для Huawei и ZTE также задумались в Новой Зеландии и Австралии.