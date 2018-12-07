«Перевёртыш» собрал многокилометровую пробку на Софийской

Плотную пробку длиной более 4 километров собрала дорожная авария на Софийской улице в Петербурге утром 4 декабря. Хвост пробки тянется до кругового движения на пересечении с Усть-Ижорским шоссе.

Судя по кадрам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», столкнулись два легковых автомобиля, один перевернулся на крышу. По предварительной информации, без травм не обошлось.

«Там девушка сидела и за голову держалась», – рассказывает Евгений. «Час провёл в этой пробке. «Скорых» столько, как будто минимум набитая маршрутка убилась, а машина почти целая. Не пристегнуты что ли были?» – удивляется Дмитрий.

«А я по Московскому поехал, как пробку увидел», – пишет Юра. Отметим, что на соседних магистралях, ведущих в Петербург, – Московском и Петрозаводском шоссе – тоже традиционные утренние заторы.

Напомним, ещё одно ДТП с «перевёртышем» случилось 5 декабря как раз на «кругу» на пересечении Софийской и Усть-Ижорского шоссе. Сразу после аварии ГИБДД сообщила, что водитель опрокинувшегося грузовика получил тяжёлые травмы. По данным «Фонтанки», спасти его жизнь не удалось.