Спасатели справились с огнём в ресторане «Чабрец». Он загорелся до приёма посетителей

Открытый огонь ликвидировали в здании ресторана «Чабрец» в Петергофе. Из здания утром 7 декабря эвакуировали пятерых сотрудников.

Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, в двухэтажном здании горела обстановка на площади 50 квадратных метров. Пожару присвоили ранг сложности 1-бис.

В 10.28 спасатели ликвидировали открытый огонь. К тушению привлекали шесть расчётов. Происшествие обошлось без пострадавших. Заведение открывается в 11 утра, спасать посетителей не потребовалось.

Дым из ресторана «Чабрец» в первом доме в Морском переулке в Петергофе горожане заметили около десяти утра.

«Чабрец» входит в ресторанную группу Che Group. Одним из её владельцев является хозяин сети ресторанов «Евразия» Алексей Фурсов.