18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: -1
$ 66.74р
75.61р
11:53 07.12.2018
Расширенный поиск

Финляндия
07.12.2018 11:10
Печать

Флаги со свастикой и задержания. В День независимости Финляндии на демонстрации вышли тысячи человек

В Хельсинки в ходе протестных акций по случаю Дня независимости Финляндии 6 декабря задержали шесть человек, ещё 14 были оштрафованы, сообщили 7 декабря в полиции финской столицы.

Полиции заранее было известно о девяти демонстрациях, часть из которых организовали ультраправые организации.

Четырёх человек задержали с использованием силовых методов за флаги со свастикой – ими размахивали участнки неонацистского марша «Навстречу свободе» (Kohti vapautta), в котором, по оценкам полиции, приняли участие 200 – 300 человек. 

«Флаги были конфискованы для обеспечения общественного порядка и безопасности. Кроме того, мы начали предварительное расследование предполагаемой вспышки насилия в отношении этнической группы», – сообщил начальник полиции Хельсинки Сеппо Куйяла. Как пишет Yle, многие политики, в числе которых председатели партий "Национальная коалиция", СДП и "Союз левых сил", осудили использование нацистской символики.

Ещё двоих задержали за попытку помешать факельному шествию ультраправых «612», к которому присоединились 1800 человек.

Примерно столько же собрали их противники – в противовес ультраправым прошла демонстрация под названием «Хельсинки без нацистов» (Helsinki ilman natseja).

Кроме того, 14 человек, не прекративших свою акцию у парламента до 23 часов, получили штрафы.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
«Главстрой Санкт-Петербург»
07.12.2018 11:17

Шестой детский сад в ЖК «Северная долина» готов на 70%

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о том, что готовность шестого детского сада в жилом комплексе «Северная долина» составляет 70%. Плановый срок открытия – сентябрь 2019 года.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.12.2018 17:18

Аэрофлот расширил линейку дополнительных услуг для пассажиров

Авиакомпания внедрила новый платный сервис предварительного выбора мест в салоне самолета для пассажиров с билетами низких тарифных групп «Промо» и «Бюджет». Ранее возможности выбора места до начала регистрации у пассажиров с данной категорией билетов не было.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.12.2018 16:21

Аэрофлот стал победителем XХI Ежегодного конкурса годовых отчетов

Годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2017 год признан победителем XХI Ежегодного конкурса годовых отчетов в основной номинации «Лучший годовой отчет компании с капитализацией от 40 до 200 млрд рублей», а также в отраслевой номинации «Лучший годовой отчет транспортного сектора экономики».
ЖК «Босфор»/«Лидер Групп»
06.12.2018 16:10

ЖК «Босфор» от «Лидер Групп» получил заключение о соответствии

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации жилого комплекса «Босфор».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.12.2018 15:55

Аэрофлот добавил в мобильное приложение функцию оплаты при помощи Samsung Pay

Аэрофлот обновил мобильное приложение, добавив возможность оплаты с использованием сервиса Samsung Pay.
ГК "КВС"
06.12.2018 15:42

Вид на яблоневый сад прямо у вас в доме

В «Квартале 3» покупателей ждут стилизованные парадные, выполненные по индивидуальному дизайн-проекту. Во всех входных группах на первых этажах будут декоративные панно с видами яблоневого сада.
ГК "КВС"
06.12.2018 15:29

В «Квартале 3» квартиру присмотри

С 5 декабря стартовали продажи квартир в новых корпусах микрорайона «Ясно.Янино».
ГК «Эталон»
06.12.2018 13:11

В ЖК Fusion от Группы «Эталон» началась кладка наружных стен

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который возводится в Выборгском районе Санкт-Петербурга по адресу: Крапивный переулок, дом 4, литера А.
ПАО «Группа ЛСР»
06.12.2018 12:52

«Группа ЛСР» запускает акцию при покупке квартир «Нам 25 и вам 25»

Для тех, кто желает решить квартирный вопрос до наступления нового года, «Группа ЛСР» подготовила специальное предложение. В честь 25-летия компании и в преддверие новогодних праздников клиенты могут воспользоваться условиями акции «Нам 25 и вам 25»*.
Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»
06.12.2018 11:55

«Уральские авиалинии» снижают стоимость авиабилетов из СПб в Калининград

Стоимость авиабилета туда-обратно от 5 050 рублей
Фото предоставил Гипермаркет шуб «ЛЁД»
06.12.2018 11:55

Историк моды Александр Васильев расскажет о последних тенденциях меховой моды

9 декабря в гипермаркете шуб «ЛЁД» состоится встреча с известным художником по костюму, историком моды, искусствоведом и телеведущим Александром Васильевым.
ГК "КВС"
05.12.2018 17:15

Новый пул квартир от компании «КВС»

4 декабря вышли в продажу квартиры в «Новом Сертолово» 5 ЖГ, 7 корпус. Клиентов ждут новые, интересные планировочные решения, в том числе полюбившиеся квартиры с эркерами.