Флаги со свастикой и задержания. В День независимости Финляндии на демонстрации вышли тысячи человек

В Хельсинки в ходе протестных акций по случаю Дня независимости Финляндии 6 декабря задержали шесть человек, ещё 14 были оштрафованы, сообщили 7 декабря в полиции финской столицы.

Полиции заранее было известно о девяти демонстрациях, часть из которых организовали ультраправые организации.

Четырёх человек задержали с использованием силовых методов за флаги со свастикой – ими размахивали участнки неонацистского марша «Навстречу свободе» (Kohti vapautta), в котором, по оценкам полиции, приняли участие 200 – 300 человек.

«Флаги были конфискованы для обеспечения общественного порядка и безопасности. Кроме того, мы начали предварительное расследование предполагаемой вспышки насилия в отношении этнической группы», – сообщил начальник полиции Хельсинки Сеппо Куйяла. Как пишет Yle, многие политики, в числе которых председатели партий "Национальная коалиция", СДП и "Союз левых сил", осудили использование нацистской символики.

Ещё двоих задержали за попытку помешать факельному шествию ультраправых «612», к которому присоединились 1800 человек.

Примерно столько же собрали их противники – в противовес ультраправым прошла демонстрация под названием «Хельсинки без нацистов» (Helsinki ilman natseja).

Кроме того, 14 человек, не прекративших свою акцию у парламента до 23 часов, получили штрафы.