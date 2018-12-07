Петербургский школьник выстрелил мужчине в глаз из сигнальной ракетницы. Причиной конфликта стали итоги Великой Отечественной

Школьник преподнёс урок истории взрослому жителю Фрунзенского района Петербурга. Свою трактовку событий Великой Отечественной войны юный сторонник правых взглядов решил отстаивать силой. Неуместный рывок привел несовершеннолетнего к уголовному делу.

Как стало известно «Фонтанке» 7 декабря, накануне полиция задержала 17-летнего участника неформального националистического движения. Следствие полагает, что 20 сентября на улице Бухарестской подросток ввязался в спор с прохожим об итогах Великой Отечественной войны. Найти точку понимания с оппонентом ему не удалось. Школьник выстрелил из сигнальной ракетницы в лицо 35-летнему мужчине. Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него контузию правого глазного яблока.

В отношении одиннадцатиклассника возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Агрессор отпущен под подписку о невыезде.