«Ей всего 69, можно многое ещё успеть». Заслуженному работнику культуры требуется помощь

Татьяна Васильевна мечтается вернуться к работе – учить детей рисовать. Сейчас заслуженный работник культуры не может выйти из дома из-за тяжёлого остеопороза. Чтобы осуществить мечту, пенсионерке необходимо лекарство, которое не входит в перечень льготных. Купить его из-за дороговизны женщина не в состоянии.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать содействие в сборе средств.

Леонова Татьяна Васильевна, 69 лет

Тяжёлый остеопороз с осложнениями.

Требуется лекарственный препарат «Форстео». Стоимость: 249 500 руб. Не хватает 244 543 руб.

Больше всего на свете Татьяна Васильевна, заслуженный работник культуры, член Союза художников, мечтает вернуться к работе. Её картины находятся не только в частных собраниях, но и в больших художественных галереях. Например, в «Эрарте». Дипломной работой художницы стала серия иллюстраций к «Метаморфозам» Овидия, а позже она проиллюстрировала детское издание «Мифов Древней Греции». Сейчас за вдохновением она чаще всего обращается к библейским сюжетам. И ни на день не прекращает творить. Огромную часть жизни Татьяна Васильевна посвятила преподаванию. Более 30 лет она ведёт занятия в детской изостудии в Сосновом Бору.

В 2015 году её здоровье стало резко ухудшаться. Ревматоидный артрит и остеопороз привели к многочисленным переломам. Сейчас Татьяна Васильевна совсем не выходит из дома. Передвигается по квартире на костылях и с помощью поручней, которые помогли установить родители её учеников. Из пенсии и выплат по больничному листу почти половина уходит на дорогостоящие лекарства.

Недавно врачи назначили художнице новый высокоэффективный препарат «Форстео», а главное – дали оптимистичный прогноз. К сожалению, цена неподъемна для одинокого человека. Татьяне Васильевне не с чего накопить такую огромную сумму, а возможности друзей и коллег исчерпаны.

Благотворительный фонд «Долго и счастливо» просит откликнуться неравнодушных людей и помочь собрать необходимую сумму на лекарство. «Ей всего 69, можно многое ещё успеть», – говорят в фонде.

О том, как помочь Татьяне Васильевне, можно узнать на сайте фонда – https://happylong.ru/wards/183/.

БФ «Долго и счастливо» благодарит читателей «Фонтанки» за отзывчивость и активную помощь пожилым петербуржцам – подопечным фонда.

«Благодаря этой помощи мы смогли передать Валентине Васильевне Макаровой годовой запас высокоэффективного лекарственного препарата «Форстео» для курсового лечения тяжёлого остеопороза. Пожилая женщина передаёт всем помощникам сердечный привет, благодарность и пожелания здоровья и долголетия», – сказали в фонде.

Добавим, что сейчас фонд ведёт сбор новогодних подарков для одиноких пожилых людей, которые лечатся на четырёх отделениях Максимилиановской больницы. «Долго и счастливо» планирует собрать 205 подарочных наборов. Вы можете присоединиться к акции. Все подробности о сборе ЗДЕСЬ.