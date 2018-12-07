У сети «Лента» сменился гендиректор. Место Яна Дюнинга займет Герман Тинга

Продуктовый ретейлер «Лента» 7 декабря сообщил о назначении Германа Тинги на должность генерального директора. Он уже вступил в должность, сменив Яна Дюннинга, который покинул компанию.

Как пояснили в пресс-службе «Ленты», Ян Дюнинг ушел с поста до истечения срока своего контракта (до 26 февраля 2019 года). «Он озвучил совету директоров свое намерение покинуть компанию и заняться другими проектами», – отметила представитель ретейлера.

Герман Тинга с 2013 года занимал позицию коммерческого директора «Ленты», а до этого работал директором по глобальному категорийному менеджменту и закупкам в сегменте непродовольственных товаров в Metro AG, а также занимал различные позиции в высшем руководстве и советах директоров компаний розничной и мелкооптовой (cash&carry) торговли.

Ян Дюннинг был назначен главным исполнительным директором компании Lenta Ltd в 2009 году, в 2013 году вошел в состав совета директоров. До прихода в «Ленту» занимал должность операционного директора "Metro Cash & Carry Россия", затем работал в качестве генерального директора "Metro Cash & Carry Украина".